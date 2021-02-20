اتهامات تطال إيران في الهجوم على قاعدة التحالف الدولي بأربيل

بغداد (صدى):
تواصل العراق التحقيق حول الهجوم الذي استهدف قاعدة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة في مطار أربيل، حيث كشف خبراء ومسؤول أمريكي أن الميليشيات العراقية المدعومة من إيران تقف على الأرجح وراء الهجوم الصاروخي الذي وقع مطلع الأسبوع في شمال العراق.
وصرح دبلوماسي أمريكي كبير سابق وخبير إقليمي، أن هجوم الاثنين هذا الذي وقع في إقليم كردستان العراق حمل دلالات تدل بالأصبع إلى الميليشيات الموالية لإيران، عبر التكتيكات والأسلحة والمنشورات التي نشرت على الإنترنت.
وأوضح أنها جاءت مشابهة إلى حد بعيد لهجمات سابقة تعرضت لها أهداف أمريكية في العراق، فيما أكد دوغلاس سيليمان، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة في العراق من 2016 إلى 2019 ، قال "ليس لدي أدنى شك حول هوية من يقف وراء ذلك.. الميليشيات الشيعية العراقية المدعومة من إيران هي التي تقف وراء ذلك".
وتابع: "لقد كان هجومًا مخططًا له بجدية عبر استخدام الخبرات العسكرية التي اكتسبتها الميليشيات الشيعية على مدى العقد الماضي في القتال ضد داعش والتدريب من قبل إيران، واستخدام الأسلحة، التي من شبه المؤكد أنها مقدمة من إيران أيضا".