وظيفة شاغرة في شركة التحكم التقني والأمني

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التحكم التقني والأمني، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بمقر الشركة بالرياض؛ حيث أن أفضلية التوظيف للسعوديين.
وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي هو "أخصائي الرقمنة والأجهزة الطرفية التقنية"، بينما المؤهلات هي درجة البكالوريوس في تخصصات: الهندسة أو تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة في الدعم الفني، مستوى جيد في اللغة الإنجليزية، بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــــــا .