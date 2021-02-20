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وظيفة شاغرة في شركة التحكم التقني والأمني

Time منذ ساعة
Views 1738
وظيفة شاغرة في شركة التحكم التقني والأمني

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التحكم التقني والأمني، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بمقر الشركة بالرياض؛ حيث أن أفضلية التوظيف للسعوديين.

وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي هو "أخصائي الرقمنة والأجهزة الطرفية التقنية"، بينما المؤهلات هي درجة البكالوريوس في تخصصات: الهندسة أو تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة في الدعم الفني، مستوى جيد في اللغة الإنجليزية، بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــــــا .

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الرياض
وظيفة شاغرة
شركة التحكم التقني

أحدث التعليقات

ابو منى
هذه مكتوبه على اغلب مؤخرة السيارات المفروض منعا من قبل المرور.
طاهر مباركي
ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم رب كلمة تهوي بصاحبها في نار جهنم
احمد
الا اكسر يدها.. ليش تمد يدها على الرجال اصفعها كف وبعدها يحاكمونا بنت اللذينا
واضح*** وصريح***
أنقل لكم شئ من ما قيل فالشاهي من إبداعات فن وشعر الكسرة الجميل الممتع.. فنان كيف الذي فكر ..وجمّع ثلاثة بلا ميعاد الماء و الشاي و السكر ..تحضيرهم يحكر البراد *** ذكرى قبا في قديم الوقت**** جلسه مع الشاي والنعناع فيها الهنا والحلاوة ذقت **** في غاية الأنس والإمتاع. ***** براد شاهي خفيف اللون والملعقه جرت ألوانه أحلف برب السماء والكون من شافكم ينسى أحزانه. ******
د محمد ماجد بخش
عهد علمي جديد وجدير ألا يتأخر أكثر

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