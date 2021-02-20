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وزارة الخارجية: حكومة المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في الصومال

Time منذ 43 دقيقة
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وزارة الخارجية: حكومة المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في الصومال

الرياض (صدى):
صرحت وزارة الخارجية بأن حكومة المملكة العربية السعودية تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، والتي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في العاصمة مقديشو.

وأكدت الوزارة أهمية التهدئة وعدم التصعيد، معبرة عن التطلع بأن يتوصل الأشقاء في الصومال لحل بالطرق السلمية عبر الحوار، بما يحفظ أمن الصومال واستقراره ووحدته، ويجنب شعبه الشقيق كل سوء ومكروه. معربة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، والتمنيات للجرحى بسرعة الشفاء.

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مقديشو

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تمثيل حلقة الثقل الممثلة حماية لتمثيل وحدة الثقل المركزية وطريقة لتمثيل محيطها من كافة الدرجات الممثلة بها والتي تمثل هي بدورها لوحدات المجموع المختلفة لكن بوحداتها الممثلة الخاصة ومحاور تمثيل بنائها المزعوم حيث أن البناء الثقالي الممثل للبناء الفراغي الممثل للثقل الفراغي الممثل للثقل العددي بدلالة عددية فراغية محورية ليس بناءا مغناطيسيا إلا في تمثيل محوره الخاص به وهو بناء ثقالي صاعد ممثل فقط لثقل وحدة ثقل ذرة المركز الممصلة لوحدة المجموع الممثل للكتلة الكلية بدلالة عددية مغناطيسية ممثلة بدلالة ثقالية عددية فراغية محورية مكافئة على مستوى درجة المجموع ووحدة الثبات في تحديد كتل ذرات العناصر بدلالة الفراغ الثقالي المغناطيسي غير المرتبط بغير وحدة المجموع الثقالية الفراغية على أساس الكثافة المحورية المغناطيسية الممثلة الثقل المركزي المغناطيسي المكافيء لها والمساوي لها عدديا بدلالة فراغية محورية محددة ومثبتة
د محمد ماجد بخش
تمثيل حلقة الثقل الممثلة حماية لتمثيل وحدة الثقل المركزية وطريقة لتمثيل محيطها من كافة الدرجات الممثلة بها والتي تمثل هي بدرها لوحدات المجموع المختلفة لكن بوحداتها الممثلة الخاصة ومحاور تمثيل بنائها المزعوم حيث أن البناء الثقالي الممثل للبناء الفراغي الممثل للثقل الفراغي الممثل للثقل العددي بدلالة عددية فراغية محورية ليس بناءا مغناطيسيا إلا في تمثيل محوره الخاص به وهو بناء ثقالي صاعد ممثل فقط لثقل وحدة ثقل ذرة المركز الممصلة لوحدة المجموع الممثل للكتلة الكلية بدلالة عددية مغناطيسية ممثلة بدلالة ثقالية عددية فراغية محورية مكافئة على مستوى درجة المجموع ووحدة الثبات في تحديد كتل ذرات العناصر بدلالة الفراغ الثقالي المغناطيسي غير المرتبط بغير وحدة المجموع الثقالية الفراغية على أساس الكثافة المحورية المغناطيسية الممثلة الثقل المركزي المغناطيسي المكافيء لها والمساوي لها عدديا بدلالة فراغية محورية محددة ومثبتة
برق امصحا
لو السفر مفتوح لكم ما ذكرتوها هههههههه تكفى يا بالي على غفلة😁😁😁
د محمد ماجد بخش
صحيح لو قالوا : آخر الزمان
د محمد ماجد بخش
أي فعل يمكن أن يبرأ الحيران

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