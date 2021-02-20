البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية غدًا

الرياض (صدى):
يستعد البنك المركزي، لإطلاق نظام المدفوعات الفورية، غدًا الأحد، والذي سيمكن المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع.
ويعمل النظام على خفض التكلفة التشغيلية، وتوفير حلول مبتكرة للقطاع المالي، وسيتيح للمستفيدين الاستفادة منه في تنفيذ الحوالات المالية بين الحسابات في البنوك المحلية بشكل فوري، وبرسوم أقل من النظام الحالي للحوالات بين البنوك.
وأشرف البنك المركزي على النظام، فيما يعتبر خطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية، وتحويلها إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية، كما يساهم في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030 في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.