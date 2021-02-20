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مباريات اليوم السبت

Time منذ 57 دقيقة
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مباريات اليوم السبت

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم السبت، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

يفتتح ساوثامبتون وتشيلسي مباريات اليوم في تمام الساعة 15:30، ثم بعد ذلك بيرنلي أمام وست بروميتش 18:00، وفي المساء ديربي الميرساسيد بين ليفربول أمام إيفرتون على ملعب آنفيلد في تمام الساعة 20:30، وأخيرا مباراة فولهام أمام شيفيلد يونايتد في تمام الساعة 23:00.

مباريات الدوري الإسباني

تبدأ المواجهات بمباراة إلتشي أمام إيبار في تمام الساعة 16:00،فيما يستضيف أتلتيكو مدريد نظيره ليفانتي 19:15، وفالنسيا مع سيلتا فيجو 20:30، وفي ختام اليوم يحل ريال مدريد ضيفًا على بلد الوليد 23:00.

مباريات الدوري الإيطالي

يلعب لاتسيو مع سامبدوريا في تمام الساعة 17:00، وجنوى أمام هيلاس فيرونا 20:00، وساسوولو مع بولونيا 22:45.

مباريات الدوري الألماني

يفتتح بايرن ميونخ مباريات اليوم بمباراة قوية خارج أرضه أمام آينتراخت فرانكفورت في تمام الساعة 17:30، وسيلعب كولن مع شتوتجارت 17:30، بوروسيا مونشنجلادباخ أمام ماينتس 17:30، وفرايبورج يواجه يونيون برلين 17:30، وختام اليوم بديربي الرور بين شالكة وبوروسيا دورتموند 20:30 على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

مباريات الدوري المصري

يواجه المقاصة فريق وادي دجلة في مباراة مؤجلة من الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري في تمام الساعة 15:30 بتوقيت المملكة.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تمثيل حلقة الثقل الممثلة حماية لتمثيل وحدة الثقل المركزية وطريقة لتمثيل محيطها من كافة الدرجات الممثلة بها والتي تمثل هي بدورها لوحدات المجموع المختلفة لكن بوحداتها الممثلة الخاصة ومحاور تمثيل بنائها المزعوم حيث أن البناء الثقالي الممثل للبناء الفراغي الممثل للثقل الفراغي الممثل للثقل العددي بدلالة عددية فراغية محورية ليس بناءا مغناطيسيا إلا في تمثيل محوره الخاص به وهو بناء ثقالي صاعد ممثل فقط لثقل وحدة ثقل ذرة المركز الممصلة لوحدة المجموع الممثل للكتلة الكلية بدلالة عددية مغناطيسية ممثلة بدلالة ثقالية عددية فراغية محورية مكافئة على مستوى درجة المجموع ووحدة الثبات في تحديد كتل ذرات العناصر بدلالة الفراغ الثقالي المغناطيسي غير المرتبط بغير وحدة المجموع الثقالية الفراغية على أساس الكثافة المحورية المغناطيسية الممثلة الثقل المركزي المغناطيسي المكافيء لها والمساوي لها عدديا بدلالة فراغية محورية محددة ومثبتة
د محمد ماجد بخش
تمثيل حلقة الثقل الممثلة حماية لتمثيل وحدة الثقل المركزية وطريقة لتمثيل محيطها من كافة الدرجات الممثلة بها والتي تمثل هي بدرها لوحدات المجموع المختلفة لكن بوحداتها الممثلة الخاصة ومحاور تمثيل بنائها المزعوم حيث أن البناء الثقالي الممثل للبناء الفراغي الممثل للثقل الفراغي الممثل للثقل العددي بدلالة عددية فراغية محورية ليس بناءا مغناطيسيا إلا في تمثيل محوره الخاص به وهو بناء ثقالي صاعد ممثل فقط لثقل وحدة ثقل ذرة المركز الممصلة لوحدة المجموع الممثل للكتلة الكلية بدلالة عددية مغناطيسية ممثلة بدلالة ثقالية عددية فراغية محورية مكافئة على مستوى درجة المجموع ووحدة الثبات في تحديد كتل ذرات العناصر بدلالة الفراغ الثقالي المغناطيسي غير المرتبط بغير وحدة المجموع الثقالية الفراغية على أساس الكثافة المحورية المغناطيسية الممثلة الثقل المركزي المغناطيسي المكافيء لها والمساوي لها عدديا بدلالة فراغية محورية محددة ومثبتة
برق امصحا
لو السفر مفتوح لكم ما ذكرتوها هههههههه تكفى يا بالي على غفلة😁😁😁
د محمد ماجد بخش
صحيح لو قالوا : آخر الزمان
د محمد ماجد بخش
أي فعل يمكن أن يبرأ الحيران

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