مباريات اليوم السبت

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم السبت، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.
مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
يفتتح ساوثامبتون وتشيلسي مباريات اليوم في تمام الساعة 15:30، ثم بعد ذلك بيرنلي أمام وست بروميتش 18:00، وفي المساء ديربي الميرساسيد بين ليفربول أمام إيفرتون على ملعب آنفيلد في تمام الساعة 20:30، وأخيرا مباراة فولهام أمام شيفيلد يونايتد في تمام الساعة 23:00.
مباريات الدوري الإسباني
تبدأ المواجهات بمباراة إلتشي أمام إيبار في تمام الساعة 16:00،فيما يستضيف أتلتيكو مدريد نظيره ليفانتي 19:15، وفالنسيا مع سيلتا فيجو 20:30، وفي ختام اليوم يحل ريال مدريد ضيفًا على بلد الوليد 23:00.
مباريات الدوري الإيطالي
يلعب لاتسيو مع سامبدوريا في تمام الساعة 17:00، وجنوى أمام هيلاس فيرونا 20:00، وساسوولو مع بولونيا 22:45.
مباريات الدوري الألماني
يفتتح بايرن ميونخ مباريات اليوم بمباراة قوية خارج أرضه أمام آينتراخت فرانكفورت في تمام الساعة 17:30، وسيلعب كولن مع شتوتجارت 17:30، بوروسيا مونشنجلادباخ أمام ماينتس 17:30، وفرايبورج يواجه يونيون برلين 17:30، وختام اليوم بديربي الرور بين شالكة وبوروسيا دورتموند 20:30 على ملعب سيجنال إيدونا بارك.
مباريات الدوري المصري
يواجه المقاصة فريق وادي دجلة في مباراة مؤجلة من الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري في تمام الساعة 15:30 بتوقيت المملكة.