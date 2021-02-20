وظائف تقنية شاغرة في الأمن السيبراني

فاطمة المالكي (صدى):
كشف الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، عن توفر وظائف تقنية لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بمدينة (الرياض)، بمسمى (مدرب تقني) (دوام كامل / جزئي).
واشترط الاتحاد درجة البكالوريوس أو الدبلوم أو خبرة كافية في مجال تقني، إجادة إحدى اللغات البرمجية التالية: JavaScript، Python، NET، Swift، Kotlin، C، خبرة سابقة في التدريب، إجادة اللغة الإنجليزية، مهارات جيدة في التواصل.
وأوضح أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الجمعة الموافق 2021/02/19م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنــــــــــــــا .