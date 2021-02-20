الأعداد السابقة للصحيفة

صورة قديمة لطريق الملك فهد بمدينة الرياض قبل 27 عام

Time منذ ساعة
Views 843
صورة قديمة لطريق الملك فهد بمدينة الرياض قبل 27 عام

الرياض
طريق الملك فهد
Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تمثيل حلقة الثقل الممثلة حماية لتمثيل وحدة الثقل المركزية وطريقة لتمثيل محيطها من كافة الدرجات الممثلة بها والتي تمثل هي بدورها لوحدات المجموع المختلفة لكن بوحداتها الممثلة الخاصة ومحاور تمثيل بنائها المزعوم حيث أن البناء الثقالي الممثل للبناء الفراغي الممثل للثقل الفراغي الممثل للثقل العددي بدلالة عددية فراغية محورية ليس بناءا مغناطيسيا إلا في تمثيل محوره الخاص به وهو بناء ثقالي صاعد ممثل فقط لثقل وحدة ثقل ذرة المركز الممصلة لوحدة المجموع الممثل للكتلة الكلية بدلالة عددية مغناطيسية ممثلة بدلالة ثقالية عددية فراغية محورية مكافئة على مستوى درجة المجموع ووحدة الثبات في تحديد كتل ذرات العناصر بدلالة الفراغ الثقالي المغناطيسي غير المرتبط بغير وحدة المجموع الثقالية الفراغية على أساس الكثافة المحورية المغناطيسية الممثلة الثقل المركزي المغناطيسي المكافيء لها والمساوي لها عدديا بدلالة فراغية محورية محددة ومثبتة
د محمد ماجد بخش
تمثيل حلقة الثقل الممثلة حماية لتمثيل وحدة الثقل المركزية وطريقة لتمثيل محيطها من كافة الدرجات الممثلة بها والتي تمثل هي بدرها لوحدات المجموع المختلفة لكن بوحداتها الممثلة الخاصة ومحاور تمثيل بنائها المزعوم حيث أن البناء الثقالي الممثل للبناء الفراغي الممثل للثقل الفراغي الممثل للثقل العددي بدلالة عددية فراغية محورية ليس بناءا مغناطيسيا إلا في تمثيل محوره الخاص به وهو بناء ثقالي صاعد ممثل فقط لثقل وحدة ثقل ذرة المركز الممصلة لوحدة المجموع الممثل للكتلة الكلية بدلالة عددية مغناطيسية ممثلة بدلالة ثقالية عددية فراغية محورية مكافئة على مستوى درجة المجموع ووحدة الثبات في تحديد كتل ذرات العناصر بدلالة الفراغ الثقالي المغناطيسي غير المرتبط بغير وحدة المجموع الثقالية الفراغية على أساس الكثافة المحورية المغناطيسية الممثلة الثقل المركزي المغناطيسي المكافيء لها والمساوي لها عدديا بدلالة فراغية محورية محددة ومثبتة
برق امصحا
لو السفر مفتوح لكم ما ذكرتوها هههههههه تكفى يا بالي على غفلة😁😁😁
د محمد ماجد بخش
صحيح لو قالوا : آخر الزمان
د محمد ماجد بخش
أي فعل يمكن أن يبرأ الحيران

أخر الأخبار

"التجارة" توضح شروط اصدار السجل التجاري
"التجارة" توضح شروط اصدار السجل التجاري
Time منذ 12 دقيقة Views 1292
البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية غدًا
البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية غدًا
Time منذ 33 دقيقة Views 1689
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 37 دقيقة Views 1556
وزارة الخارجية: حكومة المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في الصومال
وزارة الخارجية: حكومة المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في الصومال
Time منذ 43 دقيقة Views 1668
بالفيديو.. معاناة حراس الأمن بالمجمعات التجارية من تهاون بعض المتسوقين بالإجراءات الوقائية
بالفيديو.. معاناة حراس الأمن بالمجمعات التجارية من تهاون بعض المتسوقين بالإجراءات الوقائية
Time منذ 47 دقيقة Views 1768
أفضل نظام غذائي لكل شخص حسب فصيلة دمه
أفضل نظام غذائي لكل شخص حسب فصيلة دمه
Time منذ 52 دقيقة Views 1594
مباريات اليوم السبت
مباريات اليوم السبت
Time منذ 57 دقيقة Views 1856
امرأة تُرسل لخطيبها السابق رأس " خنزير "
امرأة تُرسل لخطيبها السابق رأس " خنزير "
Time منذ ساعة Views 703
بالفيديو.. استشاري: حسم استخدام لقاح كورونا على الحوامل خلال شهور قليلة
بالفيديو.. استشاري: حسم استخدام لقاح كورونا على الحوامل خلال شهور قليلة
Time منذ ساعة Views 1462
وظائف تقنية شاغرة في الأمن السيبراني
وظائف تقنية شاغرة في الأمن السيبراني
Time منذ ساعة Views 1873