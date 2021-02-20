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إدارة بايدن تراجع السياسة الأمريكية بشأن سد النهضة

Time منذ 14 دقيقة
Views 1312
إدارة بايدن تراجع السياسة الأمريكية بشأن سد النهضة

واشنطن (صدى):
أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أمس الجمعة، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستراجع السياسة الأمريكية بشأن سد النهضة، وستقيم الدور الذي يمكن أن تضطلع به لتسهيل التوصل إلى حل بين إثيوبيا والسودان ومصر.

وقال برايس، إن الولايات قررت عدم ربط التعليق المؤقت لبعض مساعدات إثيوبيا بالسياسة الأمريكية بخصوص سد النهضة.

وأضاف أن "الوقف المؤقت لمساعدات أجنبية أمريكية محددة لإثيوبيا يؤثر على 272 مليون دولار تخص قطاعي الأمن والتنمية"، لافتا إلى أن استئناف المساعدات سيعتمد على عدد من العوامل وأن واشنطن أبلغت أديس أبابا بالقرار.

وبدأت إثيوبيا في ملء خزان السد عقب أمطار الصيف الماضي رغم مطالب من مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم بشأن تشغيله.

وترى مصر السد تهديدا كبيرا لإمداداتها من المياه العذبة التي يأتي أكثر من 90% منها من النيل.

Time واتساب
امريكا
اثيوبيا
سد النهضة

أحدث التعليقات

الوفا طبعي
ماهفتك وتسمعنا خاطره جديده مثل اللي راحوا واللي ماتوا😄 بس اتوقع تكون عن كورونا لأنك خطييييير🤣😂🤣😂🤣😂
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يعني نكفت الدفيات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرزقنا من واسع فضله

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