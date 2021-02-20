إدارة بايدن تراجع السياسة الأمريكية بشأن سد النهضة

واشنطن (صدى):
أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أمس الجمعة، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستراجع السياسة الأمريكية بشأن سد النهضة، وستقيم الدور الذي يمكن أن تضطلع به لتسهيل التوصل إلى حل بين إثيوبيا والسودان ومصر.
وقال برايس، إن الولايات قررت عدم ربط التعليق المؤقت لبعض مساعدات إثيوبيا بالسياسة الأمريكية بخصوص سد النهضة.
وأضاف أن "الوقف المؤقت لمساعدات أجنبية أمريكية محددة لإثيوبيا يؤثر على 272 مليون دولار تخص قطاعي الأمن والتنمية"، لافتا إلى أن استئناف المساعدات سيعتمد على عدد من العوامل وأن واشنطن أبلغت أديس أبابا بالقرار.
وبدأت إثيوبيا في ملء خزان السد عقب أمطار الصيف الماضي رغم مطالب من مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم بشأن تشغيله.
وترى مصر السد تهديدا كبيرا لإمداداتها من المياه العذبة التي يأتي أكثر من 90% منها من النيل.