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بالفيديو..قصة تبرع غوميز لإفطار صائم

Time منذ 50 دقيقة
Views 1800
بالفيديو..قصة تبرع غوميز لإفطار صائم

طلال الغامدي (صدى):
كشف مدير المسؤولية الاجتماعية بنادي الهلال سابقا سعود السبيعي، عن بعض المواقف الإنسانية للفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال.

وذكر السبيعي أن غوميز تكفل بمبالغ كبيرة لإفطار الصائم وللأيتام، قائلا: " هو ما يرضى يذكر المبالغ لكنها مبالغ كبيرة وأكثر من مرة يعزم الأيتام في النادي وأفطر صائمين في المساجد ".

يذكر أن بافيتيمبي غوميز، قد صرح بأن الموت فقط، هو الذي سيمنعه من الدفاع على شعار نادي الهلال، وذلك بعد أن تعرض للإغماء خلال عملية الإحماء قبل مباراة الاتفاق، ضمن الأسبوع الـ 19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Time واتساب
الهلال
غوميز

أحدث التعليقات

الوفا طبعي
ماهفتك وتسمعنا خاطره جديده مثل اللي راحوا واللي ماتوا😄 بس اتوقع تكون عن كورونا لأنك خطييييير🤣😂🤣😂🤣😂
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يعني نكفت الدفيات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرزقنا من واسع فضله

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