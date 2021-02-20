إبراهيموفيتش يتعرض لموقف محرج في الدوري الأوروبي

وكالات (صدى):
اعتذر نادي النجم الأحمر الصربي رسميًا، إلى المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، بعدما تعرض إلى موقف محرج، أثناء مباراة الفريقين بالدوري الأوروبي.
وكان إبراهيموفيتش ظل على مقاعد البدلاء، في مباراة تعادل فريقه ضد النجم الأحمر، 2-2، في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، حيث قرر المدير الفني ستيفانو بيولي، إراحته قبل موقعة الديربي ضد إنتر.
وتعرض إبراهيموفيتش، خلال راحته لعبارات عنصرية من جماهير الفريق الصربي، ليصدر النجم الأحمر بيانًا رسميًا.
وقال النادي في البيان: "ريد ستار يدين بأشد طريقة، الألفاظ الهجومية التي وجهت إلى زلاتان إبراهيموفيتش، وفعلنا كل شيء من أجل ضمان تنظيم المباراة على مستوى الفريقين الرائعين، ولن نسمح لشخص همجي، أن يلقي وصمة عار على الضيافة التقليدية لبلدنا وشعبنا".