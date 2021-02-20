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قصة فتاة تبناها مواطن خالفت النظام وتطالب بميراثها

Time منذ 6 دقائق
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قصة فتاة تبناها مواطن خالفت النظام وتطالب بميراثها

الرياض (صدى):
كشفت أسرة سعودية معاناتها مع امرأة مجهولة النسب تبناها جدهم قبل 40 عامًا في الرياض.

وناشدت الأسرة الجهات المعنية، بإنهاء معاناتهم مع المرأة التي منحها جدهم اسم العائلة، لتأتي قبل عامين وتطالب بميراثها بعد وفاة الجد.

وأشار أفراد الأسرة إلى أن جدهم انفصل عن جدتهم، وذهبت الفتاة المتبناة للعيش مع الجدة، وعندما كبرت تزوجت من شخص دون أن يكون لديها هوية وطنية، حيث لم يستخرج لها أي هوية، ثم طُلقت، وتزوجت مرة ثانية، وانتهى الموضوع عند هذا الأمر.

ويقول أحد افراد الأسرة: "قبل عامين فوجئنا بالفتاة تأتي تطلب بالميراث، وقالت إن لديها هوية وطنية تثبت حقها في الحصول على ميراث شرعي، حيث استخرجت الهوية وعمرها 32 عاماً، وهذا مخالف للنظام السعودي، الذي ينص عند استخراج هوية وطنية لشخص فوق 18 عامًا، وجود ولي الأمر وعمدة الحي وشيخ القبيلة ليشهدوا على هوية ونسب من صاحب الهوية".

Time واتساب
الرياض

أحدث التعليقات

برنس
الاتحاد هذا حكايه الحمدلله الذى عافانا ايوه هات🤣🤣🤣🤣🤣
ابو عمار
طيب هل تبناها الجد من دار الحمايه وعندهم ما يثبت هذا ؟
ابو عمار
و مقولة من قال لا ادري فقد افتى هل هي صحيحه ؟
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب

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