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نصائح " الغذاء والدواء " لعمل الحجامة

Time منذ 49 دقيقة
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نصائح " الغذاء والدواء " لعمل الحجامة

الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الغرض من " الحجامة " هو تسكين آلام الظهر أو آلام الصداع، أو تخفيف آلام الإجهاد العضلي.

وبينت أن أدوات الحجامة هي مجموعة من الكؤوس المصنوعة من البلاستيك أو الزجاج يتم وضعها فوق نقاط محددة على الجلد.

وقد تقتصر الحجامة على سحب الهواء من سطح الجلد بدون إخراج دم، وهو ما يعرف بالحجامة الجافة، وقد يتخلل الحجامة سحب هواء مع قطرات بسيطة من الدم وهو ما يعرف بالحجامة الرطبة.

وشددت الهيئة على أنه يجب الحرص على تلقي الحجامة في العيادات المرخصة وبواسطة متخصصين مرخصين من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.

Time واتساب
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الحجامة

أحدث التعليقات

برنس
الاتحاد هذا حكايه الحمدلله الذى عافانا ايوه هات🤣🤣🤣🤣🤣
ابو عمار
طيب هل تبناها الجد من دار الحمايه وعندهم ما يثبت هذا ؟
ابو عمار
و مقولة من قال لا ادري فقد افتى هل هي صحيحه ؟
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب

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