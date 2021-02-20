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استدعاء أمن مرسول بارك..أخر تطورات أحداث مباراة النصر والشباب

Time منذ ساعة
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استدعاء أمن مرسول بارك..أخر تطورات أحداث مباراة النصر والشباب

نواف السالم (صدى):
استدعت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، رجال أمن ملعب مرسول بارك، ومسؤول مكتب الرياض في وزارة الرياضة الموجود آنذاك، للاستماع إلى شهادتهم في أحداث مباراة النصر والشباب ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت وزارة الرياضة، فتحت تحقيقًا في الأحداث التي شهدها ديربي الرياض بين النصر والشباب، وسط تبادل اتهامات باستخدام عبارات عنصرية.

وكان سيبا مهاجم الشباب، دخل في مشادة كلامية مع حسين عبد الغني المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر عقب المباراة، متهما إياه بتوجيه ألفاظ عنصرية ضده.

يذكر أن لجنة الانضباط، أعلنت عن إيقاف مسؤول نادي ‎النصر حسين عبدالغني عن مرافقة الفريق بشكل مؤقت، إضافة إلى حرمان خالد البلطان من دخول الملاعب أثناء وقت المباريات لـ 15 يومًا، لحين إكمال التحقيقات والاستماع للأطراف.

Time واتساب
لجنة الانضباط
النصر
الشباب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
وأنتي كل همك بطنك ياليلى لحظه بس اخلص شغله بيدي وارجع اعطيك الكلام الي ملحه فيه
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلاماات ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلاماات ..
ابو محمد 😎 ✍️
بس كذاااا ......؟؟

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