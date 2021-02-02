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سفير المملكة بالقاهرة: " تعليق دخول المصريين قرار إنساني ومؤقت "

Time منذ 20 دقيقة
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سفير المملكة بالقاهرة: " تعليق دخول المصريين قرار إنساني ومؤقت "

الرياض (صدى):
صرح سفير المملكة بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي، بأنه من الطبيعي أن تتخذ السعودية إجراءات احترازية مثل مختلف الدول حول العالم للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وقال نقلي في تصريحات تلفزيونية، إن قرار المملكة بتعليق دخول مواطني 20 دولة من بينها مصر، قرار مؤقت، مدة تنفيذه مرهونة بتحسن الأوضاع الصحية في العالم وليس في السعودية فقط، وبالأخص بالدول الـ20.

وأكد السفير نقلي أن هذا القرار قرار إنساني، لا يستهدف العمل على حماية المواطنين السعوديين فقط، بل يمتد ليشمل المقيمين والزائرين للمملكة، في إطار الإجراءات الاحترازية المطبقة بكل دول العالم.

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مصر
المملكة

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يخلق ماشاء سبحانه وتعالى
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ولا شي
وفروا لنا الارض اول
ابو صابر
أسود من أسود رحم الله من مات وغفر له وحفظ الحي منهم وسدد خطاهم .

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