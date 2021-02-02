الأعداد السابقة للصحيفة

توجيه من تعليم الرياض بشأن استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل البيانات

Time منذ ساعة
Views 1491
توجيه من تعليم الرياض بشأن استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل البيانات

الرياض (صدى):
شددت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض على عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل أي بيانات أو وثائق رسمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وأكد تعليم الرياض على أن يكون تبادل البيانات من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة، وذلك في جميع الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية للبنين والبنات.

ومن جهته، قال مدير إدارة الإعلام التربوي المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، أن القرار يأتي تأكيدًا للأحكام الواردة في سياسات حوكمة البيانات الوطنية والقواعد العامة لاستخدام التطبيقات الاجتماعية الافتراضية، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية لاستخدام تطبيقات التراسل الفوري والتواصل الاجتماعي.

Time واتساب
الرياض
التعليم
تطبيقات التواصل

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يخلق ماشاء سبحانه وتعالى
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ولا شي
وفروا لنا الارض اول
ابو صابر
أسود من أسود رحم الله من مات وغفر له وحفظ الحي منهم وسدد خطاهم .

أخر الأخبار

عرض هلالي جديد لضم دجانيني تفاريس
عرض هلالي جديد لضم دجانيني تفاريس
Time منذ دقيقة Views 1042
عبدالعزيز السويد : الشباب قادر على تحقيق لقب الدوري ولكن بشرط
عبدالعزيز السويد : الشباب قادر على تحقيق لقب الدوري ولكن بشرط
Time منذ 18 دقيقة Views 204
سفير المملكة بالقاهرة: " تعليق دخول المصريين قرار إنساني ومؤقت "
سفير المملكة بالقاهرة: " تعليق دخول المصريين قرار إنساني ومؤقت "
Time منذ 19 دقيقة Views 1388
مساعد العمري : لهذا السبب فلادان غير مقنع
مساعد العمري : لهذا السبب فلادان غير مقنع
Time منذ 22 دقيقة Views 235
حسين الشريف : ادارة الهلال ذكية في طلب حكام أجانب
حسين الشريف : ادارة الهلال ذكية في طلب حكام أجانب
Time منذ 24 دقيقة Views 262
قرارت مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء
قرارت مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء
Time منذ 33 دقيقة Views 1700
هيفاء وهبي لفتاة تمنت لها الموت بانفجار بيروت: " حاقدة وثقتك بنفسك صفر "
هيفاء وهبي لفتاة تمنت لها الموت بانفجار بيروت: " حاقدة وثقتك بنفسك صفر "
Time منذ 36 دقيقة Views 288
الراجحي يدعو العاملين في القطاعين العام والخاص الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية
الراجحي يدعو العاملين في القطاعين العام والخاص الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية
Time منذ ساعة Views 1495
ضوابط واشتراطات إفراغ العقار إلكترونيًا
ضوابط واشتراطات إفراغ العقار إلكترونيًا
Time منذ ساعة Views 1693
توجيه من تعليم الرياض بشأن استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل البيانات
توجيه من تعليم الرياض بشأن استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل البيانات
Time منذ ساعة Views 1491