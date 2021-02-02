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تعميم عاجل من وزير الرياضة للأندية والاتحادات 

Time منذ 54 دقيقة
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تعميم عاجل من وزير الرياضة للأندية والاتحادات 

طلال الغامدي (صدى):
وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، في تعميم عاجل، كافة الاتحادات والأندية والمنشآت والمراكز والصالات الرياضية، بضرورة التشديد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، والمساهمة بشكل مباشر في تفعيل كل الوسائل اللازمة التي تسهم في زيادة نسبة الوعي لدى العاملين في الجهات المذكورة، وكافة الممارسين، في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

 

ونوه سموه بضرورة تنفيذ كافة البروتوكولات الصحية بشكل فاعل ودون تهاون، ومنها الالتزام باللبس الصحيح للكمامة وتطبيق التباعد وتحميل تطبيق "توكلنا"، وغيرها من التدابير الوقائية اللازمة، وأن يتم تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

ويأتي ذلك في ظل الجهود الكبيرة التي تشارك بها وزارة الرياضية مختلف الجهات الحكومية الأخرى، للحد من انتشار الفيروس في هذه الأوقات، من أجل المحافظة على صحة وسلامة الجميع والمحافظة على المكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية بفضل الله عز وجل، ثم الجهود الكبيرة التي بذلتها قيادة هذا الوطن الغالي وكافة الجهات المعنية للتصدي لهذه الجائحة.

Time واتساب
المملكة
كورونا
الصالات الرياضية
وزير الرياضة
الإجراءات الاحترازية

أحدث التعليقات

ولا شي
وفروا لنا الارض اول
ابو صابر
أسود من أسود رحم الله من مات وغفر له وحفظ الحي منهم وسدد خطاهم .
بكرا يجيك الدور
الله يحمينا من كل مرض
بكرا يجيك الدور
الله يرحمهم ويغفر لهم ..قلب الانسان ضعيف،،،،،،،
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

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