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آل الشيخ يتحدث عن عقوبات صارمة لمخالفي الإجراءات الاحترازية بهيئة الترفيه 

Time منذ 26 دقيقة
Views 1552
آل الشيخ يتحدث عن عقوبات صارمة لمخالفي الإجراءات الاحترازية بهيئة الترفيه 

علي القحطاني (صدى):
قال رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ:" ترفيهنا آمن ولكن العقوبات صارمة للمخالفين ".

وأضاف تركي آل الشيخ:" تم التنبيه بتشديد المراقبة على الأنشطة الترفيهية وتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية المذكورة في الأدلة الإرشادية التي أطلقتها ‎هيئة الترفيه ".

وشددت هيئة الترفيه على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وسيتم تطبيق أقصى العقوبات  على المخالفين والإيقاف الفوري للنشاط الترفيهي.

وتضمن الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية، بروتوكولات تشمل مدن الملاهي، مراكز الترفيه، الفعاليات الترفيهية، العروض الحية في المطاعم والمقاهي.

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المخالفين
هيئة الترفيه
تركي آل الشيخ
الأنشطة الترفيهية
الإجراءات الاحترازية

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
اللهم ارحمهم برحمتك الواسعه واغفرلهم واعفُ وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك..
abdul
" عَنَسَتِ الْبِنْتُ : طَالَتْ عُزُوبِيَّتُهَا وَلَمْ تَتَزَوَّجْ عَنَسَ الرَّجُلُ : أَسَنَّ وَ لَمْ يَتَزَوَّجْ " . منقول من قاموس المعاني
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يغفر لهم ويرحمهم .
Ahmed
لو اعطيك كف على وجهك لا تحتاج دليل تعمد بتروس التف على فخذ سلمان واسقطه وألقى بجسمه على الساق والقدم وش تبون دليل زياده
شكش
كيف اوضاعكم ياطواقي بعد الثلاثه🤣🤣🤣

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