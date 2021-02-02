الأعداد السابقة للصحيفة

حقيقة إقالة لوشيسكو من تدريب الهلال

Time منذ 50 دقيقة
Views 2209
حقيقة إقالة لوشيسكو من تدريب الهلال

طلال الغامدي (صدى):
كشف مسؤول في نادي الهلال، عن حقيقة إقالة لوشيسكو من تدريب الهلال، قائلا:" لن نرمي المسؤولية على المدرب الروماني رازفان لوشيسكو فقط، هناك مسؤولية مشتركة من الجميع ".

 

وأضاف المسؤول:" اجتمعنا بالمدرب بشكل متكرر ولديه مسببات أدت إلى هبوط المستوى قد تكون مقنعة إلى حد ما، لكن الجماهير لن تقبل بالأعذار مهما كانت "، وفقا للزميلة " الإقتصادية ".

 

ولفت المصدر:" التقنية الآن تقدم لنا أرقاما لا تقبل النقاش، تكشف مستويات اللاعبين وتدني مستوياتهم "، مبينا:" واجهنا كل لاعب بشكل منفرد بأرقامه وهبوط مستوياته واستمعنا منه، وسنعمل على حل أي مشكلة تواجه أي لاعب خارج المستطيل الأخضر، لكن في الوقت نفسه طلبنا منه أن يضاعف أداءه ويعمل على حل جميع القصور التي أظهرته الإحصائيات في أدائه عموما".

Time واتساب
تدريب
نادي الهلال
إقالة
رازفان لوشيسكو

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
اللهم ارحمهم برحمتك الواسعه واغفرلهم واعفُ وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك..
abdul
" عَنَسَتِ الْبِنْتُ : طَالَتْ عُزُوبِيَّتُهَا وَلَمْ تَتَزَوَّجْ عَنَسَ الرَّجُلُ : أَسَنَّ وَ لَمْ يَتَزَوَّجْ " . منقول من قاموس المعاني
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يغفر لهم ويرحمهم .
Ahmed
لو اعطيك كف على وجهك لا تحتاج دليل تعمد بتروس التف على فخذ سلمان واسقطه وألقى بجسمه على الساق والقدم وش تبون دليل زياده
شكش
كيف اوضاعكم ياطواقي بعد الثلاثه🤣🤣🤣

أخر الأخبار

توضيح بشأن بطولة أولمبياد طوكيو في ظل تزايد إصابات كورونا
توضيح بشأن بطولة أولمبياد طوكيو في ظل تزايد إصابات كورونا
Time منذ 4 دقائق Views 1079
موقف طريف لمذيعة العربية على الهواء
موقف طريف لمذيعة العربية على الهواء
Time منذ 6 دقائق Views 207
يافرحتها بالزواج
يافرحتها بالزواج
Time منذ 6 دقائق Views 162
مضاربة على التخفيضات
مضاربة على التخفيضات
Time منذ 7 دقائق Views 156
الهلال يواصل تحضيراته تأهباً لملاقاة أبها ويعلن تغيب جيوفينكو أسبوعين
الهلال يواصل تحضيراته تأهباً لملاقاة أبها ويعلن تغيب جيوفينكو أسبوعين
Time منذ 12 دقيقة Views 1304
آل الشيخ يتحدث عن عقوبات صارمة لمخالفي الإجراءات الاحترازية بهيئة الترفيه 
آل الشيخ يتحدث عن عقوبات صارمة لمخالفي الإجراءات الاحترازية بهيئة الترفيه 
Time منذ 26 دقيقة Views 1549
صورة نادرة لأول مدرسة عسكرية نظامية في المملكة
صورة نادرة لأول مدرسة عسكرية نظامية في المملكة
Time منذ 38 دقيقة Views 1468
حقيقة إقالة لوشيسكو من تدريب الهلال
حقيقة إقالة لوشيسكو من تدريب الهلال
Time منذ 50 دقيقة Views 2209
شاهد.. لحظة انقلاب مركبة واحتجاز من بداخلها في الباحة 
شاهد.. لحظة انقلاب مركبة واحتجاز من بداخلها في الباحة 
Time منذ ساعة Views 1943
ردة فعل مغربية بعد تلميح من المذيع بأنها خطيبة محترف النصر نور الدين مرابط
ردة فعل مغربية بعد تلميح من المذيع بأنها خطيبة محترف النصر نور الدين مرابط
Time منذ ساعة Views 1754