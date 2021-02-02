طلال الغامدي (صدى):
كشف مسؤول في نادي الهلال، عن حقيقة إقالة لوشيسكو من تدريب الهلال، قائلا:" لن نرمي المسؤولية على المدرب الروماني رازفان لوشيسكو فقط، هناك مسؤولية مشتركة من الجميع ".
وأضاف المسؤول:" اجتمعنا بالمدرب بشكل متكرر ولديه مسببات أدت إلى هبوط المستوى قد تكون مقنعة إلى حد ما، لكن الجماهير لن تقبل بالأعذار مهما كانت "، وفقا للزميلة " الإقتصادية ".
ولفت المصدر:" التقنية الآن تقدم لنا أرقاما لا تقبل النقاش، تكشف مستويات اللاعبين وتدني مستوياتهم "، مبينا:" واجهنا كل لاعب بشكل منفرد بأرقامه وهبوط مستوياته واستمعنا منه، وسنعمل على حل أي مشكلة تواجه أي لاعب خارج المستطيل الأخضر، لكن في الوقت نفسه طلبنا منه أن يضاعف أداءه ويعمل على حل جميع القصور التي أظهرته الإحصائيات في أدائه عموما".