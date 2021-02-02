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تعليق السماح بدخول غير المواطنين من 20 دولة اعتبارًا من الغد

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تعليق السماح بدخول غير المواطنين من 20 دولة اعتبارًا من الغد

الرياض (صدى):
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه إشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 29 / 5 / 1442هـ الموافق 13 / 1 / 2021م بشأن عدم السفر إلى عدد من الدول بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا المستجد ( COVID 19 )، وأنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ( COVID 19 )، ومنع دخوله وانتشاره.

ولأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في المملكة، تود وزارة الداخلية أن تعلن أنه تقرر تعليق السماح بدخول المملكة ـ لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم ـ مؤقتاً للقادمين من:( جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب أفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان )، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ( 14 ) يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

ويكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ ( 14 ) يوماً السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

كما نوهت الوزارة إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ الموافق 3 / 2 / 2021م.

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وزارة الداخلية
المملكة
المواطنين
الدبلوماسيين
جائحة كورونا

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
اللهم ارحمهم برحمتك الواسعه واغفرلهم واعفُ وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك..
abdul
" عَنَسَتِ الْبِنْتُ : طَالَتْ عُزُوبِيَّتُهَا وَلَمْ تَتَزَوَّجْ عَنَسَ الرَّجُلُ : أَسَنَّ وَ لَمْ يَتَزَوَّجْ " . منقول من قاموس المعاني
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يغفر لهم ويرحمهم .
Ahmed
لو اعطيك كف على وجهك لا تحتاج دليل تعمد بتروس التف على فخذ سلمان واسقطه وألقى بجسمه على الساق والقدم وش تبون دليل زياده
شكش
كيف اوضاعكم ياطواقي بعد الثلاثه🤣🤣🤣

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