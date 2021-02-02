شاهد.. لحظة انقلاب مركبة واحتجاز من بداخلها في الباحة 

إبراهيم الزهراني (صدى):
اوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة العمليات بالمنطقة تلقت بلاغ عن وقوع حادث سقوط سياره وانقلابها من منحدر شديد بعقبة الملك فهد بالباحة.
واضاف الزهراني ان وقت تلقي بلاغ الحادث في تمام الساعه 18:20 مساء اليوم الثلاثاء الموقع: بعقبة الملك فهد بالقرب من نفق 17 وتم توجيه فرقتين إسعافيه للموقع وعند وصول الفرق أتضح وجود اربع اصابات تم التدخل اسعافياً لثلاث اصابات لهم وحالة وفاه في الموقع ونقل المصابين لمستشفى الملك فهد بالباحة عن طريق الفرق الاسعافيه للهلال الاحمر بالمنطقه.
واردف الزهراني بأن الحادث تم مباشرته ميدانياً مدير عام الفرع بمنطقة الباحه خالد محمد الغامدي ومتابعة الفرق الاسعافيه وقيادة الحدث الى حين نقل الحالات للمستشفى .