الهلال يواصل تحضيراته تأهباً لملاقاة أبها ويعلن تغيب جيوفينكو أسبوعين

نواف السالم (صدى):
واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم تحضيراته أستعدادا لمواجهة ضيفة(أبها )مساء يوم الخميس المقبل ضمن لقاءات الجولة السابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمدبن سلطان للمحترفين.
وركز مدير الجهاز الفني الروماني" رازفان لو شيسكو" في الحصة التريبية علي الجوانب الفنية وأشتمل المران على تطبيقات تكتيكية وجمل فنية ومناورة على جزء من الملعب.
أوضحت الأشعة التي أجراها الأيطالي"سيباستيان جيوفينكو" تعرضه لتمزق عضلة الساق سيخضع علي أثرة لبرنامج علاجي لمدة أسبوعين.
ومنعت الانفلونزا الاعب "سالم الدوسري" من المشاركة في تدريباتة الفريق عصر اليوم، يختتم الفريق مساء يوم الغد استعداداته للقاء ضيفه "ابها"وذلك في مقر النادي.