الأعداد السابقة للصحيفة

الهلال يواصل تحضيراته تأهباً لملاقاة أبها ويعلن تغيب جيوفينكو أسبوعين

Time منذ 12 دقيقة
Views 1303
الهلال يواصل تحضيراته تأهباً لملاقاة أبها ويعلن تغيب جيوفينكو أسبوعين

نواف السالم (صدى):
واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم تحضيراته أستعدادا لمواجهة ضيفة(أبها )مساء يوم الخميس المقبل ضمن لقاءات الجولة السابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمدبن سلطان للمحترفين.

وركز مدير الجهاز الفني الروماني" رازفان لو شيسكو" في الحصة التريبية علي الجوانب الفنية وأشتمل المران على تطبيقات تكتيكية وجمل فنية ومناورة على جزء من الملعب.

أوضحت الأشعة التي أجراها الأيطالي"سيباستيان جيوفينكو" تعرضه لتمزق عضلة الساق سيخضع علي أثرة لبرنامج علاجي لمدة أسبوعين.

ومنعت الانفلونزا الاعب "سالم الدوسري" من المشاركة في تدريباتة الفريق عصر اليوم، يختتم الفريق مساء يوم الغد استعداداته للقاء ضيفه "ابها"وذلك في مقر النادي.

Time واتساب
الهلال
أبها
دوري المحترفين

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
اللهم ارحمهم برحمتك الواسعه واغفرلهم واعفُ وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك..
abdul
" عَنَسَتِ الْبِنْتُ : طَالَتْ عُزُوبِيَّتُهَا وَلَمْ تَتَزَوَّجْ عَنَسَ الرَّجُلُ : أَسَنَّ وَ لَمْ يَتَزَوَّجْ " . منقول من قاموس المعاني
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يغفر لهم ويرحمهم .
Ahmed
لو اعطيك كف على وجهك لا تحتاج دليل تعمد بتروس التف على فخذ سلمان واسقطه وألقى بجسمه على الساق والقدم وش تبون دليل زياده
شكش
كيف اوضاعكم ياطواقي بعد الثلاثه🤣🤣🤣

أخر الأخبار

توضيح بشأن بطولة أولمبياد طوكيو في ظل تزايد إصابات كورونا
توضيح بشأن بطولة أولمبياد طوكيو في ظل تزايد إصابات كورونا
Time منذ 3 دقائق Views 1073
موقف طريف لمذيعة العربية على الهواء
موقف طريف لمذيعة العربية على الهواء
Time منذ 6 دقائق Views 200
يافرحتها بالزواج
يافرحتها بالزواج
Time منذ 6 دقائق Views 154
مضاربة على التخفيضات
مضاربة على التخفيضات
Time منذ 6 دقائق Views 146
الهلال يواصل تحضيراته تأهباً لملاقاة أبها ويعلن تغيب جيوفينكو أسبوعين
الهلال يواصل تحضيراته تأهباً لملاقاة أبها ويعلن تغيب جيوفينكو أسبوعين
Time منذ 12 دقيقة Views 1303
آل الشيخ يتحدث عن عقوبات صارمة لمخالفي الإجراءات الاحترازية بهيئة الترفيه 
آل الشيخ يتحدث عن عقوبات صارمة لمخالفي الإجراءات الاحترازية بهيئة الترفيه 
Time منذ 26 دقيقة Views 1544
صورة نادرة لأول مدرسة عسكرية نظامية في المملكة
صورة نادرة لأول مدرسة عسكرية نظامية في المملكة
Time منذ 37 دقيقة Views 1468
حقيقة إقالة لوشيسكو من تدريب الهلال
حقيقة إقالة لوشيسكو من تدريب الهلال
Time منذ 50 دقيقة Views 2208
شاهد.. لحظة انقلاب مركبة واحتجاز من بداخلها في الباحة 
شاهد.. لحظة انقلاب مركبة واحتجاز من بداخلها في الباحة 
Time منذ ساعة Views 1941
ردة فعل مغربية بعد تلميح من المذيع بأنها خطيبة محترف النصر نور الدين مرابط
ردة فعل مغربية بعد تلميح من المذيع بأنها خطيبة محترف النصر نور الدين مرابط
Time منذ ساعة Views 1733