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بالفيديو.. استشارية توضح سبب ارتفاع إصابات كورونا في المملكة 

Time منذ 26 دقيقة
Views 1760
بالفيديو.. استشارية توضح سبب ارتفاع إصابات كورونا في المملكة 

عادل الحربي (صدى):
كشفت عالمة الأبحاث والاستشارية في علم الوراثة الجزيئية للأمراض المعدية، همسة الطيب، عن سبب ارتفاع إصابات كورونا في المملكة ، قائلة إن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدى لارتفاع إصابات كورونا.

 

وشددت همسة الطيب، قائلة:" يجب أن نتخذ الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كأسلوب حياة للحد من تفشي فيروس كورونا ".

 

ودعت همسة الطيب، خلال لقائها عبر قناة العربية، المواطنين إلى ضرورة لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي والالتزام بأساليب النظافة، وتجنب الاختلاط بالآخرين.

 

وأوضحت أن الفيروس يتحور بسبب ضراوة وسرعة انتشاره بين البشر، فينتقل بسرعة كبيرة من شخص لآخر، مضيفة:" كلما قل التباعد كلما قلت فرصة وصول الرذاذ المحمل بالفيروس إلى الأشخاص ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
الملل
اسالو المصور اسالوا ريس واعضاء شرف ولاعيبة النادي هي مع مين فيهم
إبراهيم
الله يشفيكم يارب
جاسم
حسبنا الله ونعم الوكيل الله ينتقم منه ويجعله في اسفل النار
الزعيم العالمي
فديت انا العالمي والزعيم والملكي فديته وفديت سلمان الفرج فدوه

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