أخصائي يوضح.. هل المرأة التي ترفض الزواج بإرادتها يطلق عليها لقب عانس؟

متابعة- أميرة خالد (صدى):
علق محمد الحمزة أخصائي اجتماعي على إطلاق لقب عانس على المرأة التي ترفض الزواج بارادتها.
وقال الحمزة أن " في الفترة الماضية أي امرأة لم تتزوج توصم بالعنوسة حتى التي تبلغ الـ ١٨ عام ولم تتزوج كان ينظر إليها المجتمع أنها عانس".
وأضاف: "بدأت هذه المصطلحات أن تتشكل من جديد، فإذا كانت المرأة رافضة فكرة الزواج فمن حقها ألا توصم بهذه الوصمة ولايطلق عليها هذا المصطلح.
وأشار أنه" يجب عدم وصم أي شخص سواء رجل أو امرأة بشكل مباشر لانه هو الذي اختار ولابد أن لانقول اللفظ الا في الأروقة التعليمية".