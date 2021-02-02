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أخصائي يوضح.. هل المرأة التي ترفض الزواج بإرادتها يطلق عليها لقب عانس؟

Time منذ 51 دقيقة
Views 1512
أخصائي يوضح.. هل المرأة التي ترفض الزواج بإرادتها يطلق عليها لقب عانس؟

متابعة- أميرة خالد (صدى):
علق محمد الحمزة أخصائي اجتماعي على إطلاق لقب عانس على المرأة التي ترفض الزواج بارادتها.

وقال الحمزة أن " في الفترة الماضية أي امرأة لم تتزوج توصم بالعنوسة حتى التي تبلغ الـ ١٨ عام ولم تتزوج كان ينظر إليها المجتمع أنها عانس".

وأضاف: "بدأت هذه المصطلحات أن تتشكل من جديد، فإذا كانت المرأة رافضة فكرة الزواج فمن حقها ألا توصم بهذه الوصمة ولايطلق عليها هذا المصطلح.

وأشار أنه" يجب عدم وصم أي شخص سواء رجل أو امرأة بشكل مباشر لانه هو الذي اختار ولابد أن لانقول اللفظ الا في الأروقة التعليمية".

Time واتساب
المرأة
الزواج

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
الملل
اسالو المصور اسالوا ريس واعضاء شرف ولاعيبة النادي هي مع مين فيهم
إبراهيم
الله يشفيكم يارب
جاسم
حسبنا الله ونعم الوكيل الله ينتقم منه ويجعله في اسفل النار
الزعيم العالمي
فديت انا العالمي والزعيم والملكي فديته وفديت سلمان الفرج فدوه

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