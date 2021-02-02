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بالفيديو.. باهبري: التجمعات والزيارات ساهمت في ارتفاع إصابات ‎كورونا 

Time منذ ساعة
Views 1736
بالفيديو.. باهبري: التجمعات والزيارات ساهمت في ارتفاع إصابات ‎كورونا 

علي القحطاني (صدى):
حذر استشاري أمراض معدية وباطنية، نزار باهبري، المواطنين من التجمعات والزيارات، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال نزار باهبري خلال لقائه عبر قناة الإخبارية:" التجمعات والزيارات خلال الفترة الأخيرة ساهمت في ارتفاع إصابات ‎كورونا بالمملكة ".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 310 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 271 حالة تعافي جديدة ليصل جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 360,110 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6383 حالة

Time واتساب
المملكة
وزارة الصحة
كورونا
إصابات
باهبري

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
الملل
اسالو المصور اسالوا ريس واعضاء شرف ولاعيبة النادي هي مع مين فيهم
إبراهيم
الله يشفيكم يارب
جاسم
حسبنا الله ونعم الوكيل الله ينتقم منه ويجعله في اسفل النار
الزعيم العالمي
فديت انا العالمي والزعيم والملكي فديته وفديت سلمان الفرج فدوه

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