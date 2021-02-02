الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. مختص: بعض ‎الشركات تتفق مع أجانب من خارج ‎المملكة للعمل في خدمة العملاء

Time منذ 26 دقيقة
Views 1481
شاهد.. مختص: بعض ‎الشركات تتفق مع أجانب من خارج ‎المملكة للعمل في خدمة العملاء

عادل الحربي (صدى):
قال مختص في الموارد البشرية، إن بعض ‎الشركات تتفق مع أجانب من خارج ‎المملكة للعمل في خدمة العملاء ‎عن بعد.

وأضاف المختص، خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" توطين خدمة العملاء له فوائد عدة تعود بالنفع على المواطنين ويضعنا هذا القرار أمام تحديات كبيرة ".

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، قرر قصر الاستعانة بالعاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل عن بعد على المواطنين، وذلك من خلال التعاقد المباشر أو غير المباشر.

ويشمل ذلك عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها تقديم عمل عن بعد، يخص الأعمال المتعلقة بالمنشأة، كما تضمن القرار على جميع المهن والوظائف التي تقدم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء، من خلال الهاتف أو البريد الالكتروني أو وسائل المحادثة أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها، لتقديم خدمة العملاء عن بعد.

Time واتساب
المملكة
الشركات
الإخبارية
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
عن بعد

أحدث التعليقات

شنكار
هههه يسلم عليك بيتروس ولاتنسى برونو وسمعيني صياحك ماتفوزون الا بحنفوش وصلوي وشلتهم بس بالميدان لايمكن
ابوبدر
الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الاعلى ووالداي وجميع موتى المسلمين. انشهد ان ابومتعب ما قصر وادى اللي عليه وربي يجازيه بالحسنات ويجعل لباسه السندس والاستبرق ووالداي يارب العالمين 🤲💚
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم جميع .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ...
أبوخالد.أبها.
رحمة الله عليك .. ياوالدنا عبدالعزيز أل سعود فقد كنت رحمة من الله لهذه البلاد والعباد .. بك .. وحد الله البلاد .. وبك .. جمع شمل العباد .. وبك .. أمن الناس في الرقاد .. ومن بعدك .. سار أحفادك الكرام سيرة أبطال عظام .. من يعرف الجزيرة العربية قبل مجيء الملك عبدالعزيز أل سعود لايظن أن بالأمكان إصلاح الأحوال لكن الله .. عزوجل .. هيأ لهذا الأمر رجل عظيم ومن بعده رجال كرام .. فحمدا .. وشكرا لمولانا وربنا على التمام .

أخر الأخبار

شاهد.. لحظة محاولة اختطاف شاب وسط طريق عام ووضعه في سيارة
شاهد.. لحظة محاولة اختطاف شاب وسط طريق عام ووضعه في سيارة
Time منذ 3 دقائق Views 1105
أبها ينهي عقد الاسترالي غودوين
أبها ينهي عقد الاسترالي غودوين
Time منذ 22 دقيقة Views 1441
شاهد.. مختص: بعض ‎الشركات تتفق مع أجانب من خارج ‎المملكة للعمل في خدمة العملاء
شاهد.. مختص: بعض ‎الشركات تتفق مع أجانب من خارج ‎المملكة للعمل في خدمة العملاء
Time منذ 26 دقيقة Views 1481
ضبط تشكيل عصابي دولي تخصص في تصنيع الكبتاجون يتزعمه مواطن
ضبط تشكيل عصابي دولي تخصص في تصنيع الكبتاجون يتزعمه مواطن
Time منذ 37 دقيقة Views 1810
توضيح من " الجوازات " بخصوص الزيارة المتعددة 
توضيح من " الجوازات " بخصوص الزيارة المتعددة 
Time منذ 47 دقيقة Views 1575
نائبة في الكونجرس تكشف عن نجاتها من محاولة اعتداء جنسي
نائبة في الكونجرس تكشف عن نجاتها من محاولة اعتداء جنسي
Time منذ 55 دقيقة Views 1698
موقف مؤلم لسيدة داخل محطة وقود
موقف مؤلم لسيدة داخل محطة وقود
Time منذ ساعة Views 430
فتاة ترد على شاب حاول التحرش بها
فتاة ترد على شاب حاول التحرش بها
Time منذ ساعة Views 468
سبب رحيل عموري عن الجزيرة 
سبب رحيل عموري عن الجزيرة 
Time منذ ساعة Views 1952
هوس امرأة في الشهرة كاد أن يفقدها حياتها
هوس امرأة في الشهرة كاد أن يفقدها حياتها
Time منذ ساعة Views 302