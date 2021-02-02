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ضبط تشكيل عصابي دولي تخصص في تصنيع الكبتاجون يتزعمه مواطن

Time منذ 37 دقيقة
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ضبط تشكيل عصابي دولي تخصص في تصنيع الكبتاجون يتزعمه مواطن

القاهرة (صدى):
ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمصر، القبض على تشكيل عصابي دولياً يتزعمه مواطن سعودي، تخصص في تصنيع عقار الكبتاجون المخدر وترويجه على عملائهم.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية، أن التشكيل العصابي يتزعمه مواطن سعودي يبلغ من العمر 30 عاما ويقيم في مزرعة ويملك أخرى، ومعه 9 أشخاص، 2 منهم يحملون جنسيات عربية، جهزوا إحدى المزارع بمحافظة الإسماعيلية بالماكينات والمعدات اللازمة لتصنيع تلك العقاقير بقصد الاتجار فيها لصالح عناصر التشكيل وتصدير الجزء الباقي منها لإحدى الدول العربية.

وأضافت أن عمليات تفتيش المزرعة والمتهمين، أسفرت عن ضبط 25 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون وكيلوجرام من مخدر الأيس و950 جراماً من الحشيش و72 قرصاً لعقاقير الترامادول و التامول والترمال و350 جراماً من مخدر الماريجوانا وكمية كبيرة من المواد الخام الخاصة بتصنيع المواد المخدرة.

كما تم ضبط الماكينات والأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 10 ملايين جنيه مصري.

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مواطن سعودي
الكبتاجون

أحدث التعليقات

شنكار
هههه يسلم عليك بيتروس ولاتنسى برونو وسمعيني صياحك ماتفوزون الا بحنفوش وصلوي وشلتهم بس بالميدان لايمكن
ابوبدر
الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الاعلى ووالداي وجميع موتى المسلمين. انشهد ان ابومتعب ما قصر وادى اللي عليه وربي يجازيه بالحسنات ويجعل لباسه السندس والاستبرق ووالداي يارب العالمين 🤲💚
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم جميع .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ...
أبوخالد.أبها.
رحمة الله عليك .. ياوالدنا عبدالعزيز أل سعود فقد كنت رحمة من الله لهذه البلاد والعباد .. بك .. وحد الله البلاد .. وبك .. جمع شمل العباد .. وبك .. أمن الناس في الرقاد .. ومن بعدك .. سار أحفادك الكرام سيرة أبطال عظام .. من يعرف الجزيرة العربية قبل مجيء الملك عبدالعزيز أل سعود لايظن أن بالأمكان إصلاح الأحوال لكن الله .. عزوجل .. هيأ لهذا الأمر رجل عظيم ومن بعده رجال كرام .. فحمدا .. وشكرا لمولانا وربنا على التمام .

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