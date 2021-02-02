الأعداد السابقة للصحيفة

توجيه من وزير الشؤون الإسلامية بشأن خطب الجمعة 

Time منذ 4 ساعات
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توجيه من وزير الشؤون الإسلامية بشأن خطب الجمعة 

سعيد العجل (صدى):
وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عموم فروع الوزارة بمناطق المملكة تضمن التطرق في خطب الجمعة عن ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الجهات المختصة بالدولة لتوقي فيروس كورونا والتأكيد على أئمة المساجد بمتابعة التزام المصلين بتطبيقها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

 

وشمل التعميم التوجيه للخطباء بالتطرق في خطبة الجمعة إلى جائحة كورونا، وضرورة الالتزام بالإجراءات التي حددتها الجهات المختصة بالدولة، وبيان أن من يتهاون في تلك الإجراءات أو يحضر إلى المسجد وفيه أعراض يشتبه في أنها كورونا آثم، بتعريضه الآخرين للمخاطر، والابتعاد عن نشر الشائعات، مع التأكيد على أن تؤخذ المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة.

 

وتضمن التعميم التوجيه لأئمة المساجد بتذكير المصلين باستمرار للعمل وفق توجيهات الجهات الرسمية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الوقائية في المساجد التي أكدت عليها الوزارة في التعاميم السابقة ومتابعة التزام المصلين بها واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه من يخالفها.

Time واتساب
المملكة
كورونا
وزير الشؤون الإسلامية
خطب الجمعة

أحدث التعليقات

ولا شي
وفروا لنا الارض اول
ابو صابر
أسود من أسود رحم الله من مات وغفر له وحفظ الحي منهم وسدد خطاهم .
بكرا يجيك الدور
الله يحمينا من كل مرض
بكرا يجيك الدور
الله يرحمهم ويغفر لهم ..قلب الانسان ضعيف،،،،،،،
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

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