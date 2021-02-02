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نائبة في الكونجرس تكشف عن نجاتها من محاولة اعتداء جنسي

Time منذ 55 دقيقة
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نائبة في الكونجرس تكشف عن نجاتها من محاولة اعتداء جنسي

واشنطن (صدى):
أوضحت أصغر نائبة في الكونجرس الأمريكي عن ولاية نيويورك، أليكساندريا أوكاسيو كورتيز أنها تعرضت للاعتداء الجنسي، وذلك خلال بث على حسابها عبر إنستجرام عندما تحدثت عن مشاعرها وما واجهته خلال أعمال الشغب في الكابيتول في السادس من يناير.

وتحدثت النائبة في الكونجرس، 31 عامًا، عن أحداث الشغب في الكابيتول، وقد ربطت تأثير هذه الواقعة عليها بواقعة أخرى حدثت لها في عمرها، حيث قالت: عندما اقترح بعض الجمهوريين بأن على الأمريكيين أن يمضوا قدمًا من تأثير أحداث الشغب التي تعرضت لها البلاد، فإنهم استخدموا في ذلك نفس أسلوب المعتدين والمعنفين، وكل فتاة تعرضت للاعتداء النفسي أو الجسدي تعرف ذلك.

وتابعت: لقد نجيت من الاعتداء الجنسي، لم أخبر الكثير من الناس بذلك في حياتي، لكن مثل الكثير ممن حولي، فإنه بغض النظر عن نوع الإساءة فإن الصدمات تتفاقم على بعضها البعض، نقول لأنفسنا: لم يحدث شيء كبير، هناك آخرون حدث لهم الأسوأ، ثم نتعامل مع الموقف ونمضي قدمًا، ثم عندما يحدث لك شيء آخر تتعامل معه أيضًا، إلى أن يأتي موقف لا تستطيع في التقاط أنفاسك.

وأضافت : سواء كان والدك مهملًا، أو كان لديك شخص يسيء إليك لفظيًا، أو كنت ناجيًا من سوء المعاملة أو الاعتداء الجنسي، أو كنت تعاني من أي نوع من الصدمات في حياتك، صغير أم كبير، يمكن أن تتراكم هذه الحلقات على بعضها البعض، يمكن لجميع صدماتك أن تتقاطع وتتفاعل.

Time واتساب
أمريكا
الكونجرس
اعتداء جنسي

أحدث التعليقات

شنكار
هههه يسلم عليك بيتروس ولاتنسى برونو وسمعيني صياحك ماتفوزون الا بحنفوش وصلوي وشلتهم بس بالميدان لايمكن
ابوبدر
الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الاعلى ووالداي وجميع موتى المسلمين. انشهد ان ابومتعب ما قصر وادى اللي عليه وربي يجازيه بالحسنات ويجعل لباسه السندس والاستبرق ووالداي يارب العالمين 🤲💚
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم جميع .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ...
أبوخالد.أبها.
رحمة الله عليك .. ياوالدنا عبدالعزيز أل سعود فقد كنت رحمة من الله لهذه البلاد والعباد .. بك .. وحد الله البلاد .. وبك .. جمع شمل العباد .. وبك .. أمن الناس في الرقاد .. ومن بعدك .. سار أحفادك الكرام سيرة أبطال عظام .. من يعرف الجزيرة العربية قبل مجيء الملك عبدالعزيز أل سعود لايظن أن بالأمكان إصلاح الأحوال لكن الله .. عزوجل .. هيأ لهذا الأمر رجل عظيم ومن بعده رجال كرام .. فحمدا .. وشكرا لمولانا وربنا على التمام .

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