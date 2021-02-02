بالفيديو.. زوجة أمير داعشي تكشف تفاصيل "صادمة" بشأن تعامل التنظيم مع النساء

وكالات (صدى):
تمكنت نجلاء سعيد إسماعيل، كردية أيزيدية، زوجة أحد قادة تنظيم داعش من الهروب ولجأت لقوات حماية المرأة “الأساييش” في مدينة الحسكة.
وروت تفاصيل مثيرة عما يحدث للنساء داخل التنظيم الإرهابي قائلة: "أنهم يهدون النساء لبعضهم، كما يقومون بفحص أجساد النساء ويتأكدون من كونها تزوجت سابقا أو لا."
وأوضحت أنها "أنها كانت قد اختطفت من قبل تنظيم داعش قبل 6 أعوام. وتزوجت عراقي اسمه خلف، وكان أمير ثم صار جندي عادي". مشيرة إلى أنها أنجبت طفلين "ولد وبنت" ولم تتمكن من أخذهما معها عند هروبها.
وتابعت: أنا أزيدية وأردت الرجوع لأهلي كأزيدية، وأولادي كانوا سيظلون أولاد داعش، ما أريده" .لافتة إلى أنه من المقرر أن يقوم البيت الأيزيدي بتسليمها، ، إلى عائلتها في تل القصب بسنجار.