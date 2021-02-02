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بالفيديو.. المحيميد: ندمت على تسمية روايتي "الحمام لا يطير في بريدة" لهذا السبب

Time منذ 15 دقيقة
Views 1288
بالفيديو.. المحيميد: ندمت على تسمية روايتي "الحمام لا يطير في بريدة" لهذا السبب

عادل الحربي (صدى):
أبدى الكاتب الروائي، يوسف المحيميد، ندمه على تسمية إحدى رواياته بـ"الحمام لا يطير في بريدة" معللا ذلك بأنه لا يريد أن يرتبط القارئ بالعنوان، وإنما يقرأ النص.

وقال، خلال استضافته في برنامج "في الصورة" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، أن البعض سأله بعد هذه الرواية "لماذا لا يطير الحمام في بريدة؟" دون أن يقرأ النص، لافتا إلى أن هذه الأسئلة كانت من الأشياء الأشد إيذاءً له لذلك ندم على هذه التسمية، مبينا أنه بعد هذه الرواية ابتعد عن العناوين الجذابة لأنه يريد أن يستقطب القارئ المهتم بالقراءة وليس القارئ الذي يهتم فقط بقراءة العناوين. أنه تمت دعوته في النادي الأدبي للقصيم للتحدث عن تجربته لكنه ظل لمدة أسبوعين متردداً لكونه لم يعرف حينها ردود أفعال الجمهور إزاء رواية "الحمام لا يطير في بريدة".

وأكد أنه استشار عدداً من أفراد أسرته بشأن حضوره إلا أنهم انقسموا ما بين موافق ومعارض للحضور، إلا أنه عزم على الحضور، منوها بأن الجميع أنصت له حينها، وكانت جلسة جميلة، على حد وصفه.

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يوسف المحيميد
برنامج في الصورة

أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
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بدر محمد
ما أدري وش اللي يضحك بالموضوع؟ على العموم كل واحد حر يضحك على كيفه
ابط نمله
الناس مو فاضيه لكم كل يوم تقيمون حفله واختلاط وسرسره وبعدين تقولو المواطن غير ملتزم والاغلاق لن يتضرر منه الا المواطن البسيط واما اهل الحفلات والهشك بشك فالبابا والماما يصرفون عليه
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مادام من يشرف على المشاريع واللي ماسك المشاريع بدولتنا الاجانب العرب انسى تتطور انا ماادري ليش يسمح للاجانب العرب بدخول البلد يعني الصين وكوريا واليابان ارخص وشغلهم بالملل وسرعه ليش مانجيبهم الاجانب العرب اللي عندنا لوفيهم خير نفعوا بلدانهم

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