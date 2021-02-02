سبب رحيل عموري عن الجزيرة 

طلال الغامدي (صدى):
أشارت تقارير صحفية، إلى أن عمر عبدالرحمن الشهير بـ" عموري " لم يرحل عن ناديه الجزيرة الإماراتي؛ بسبب كثرة الإصابات التي أبعدته عن المشاركة في المباريات، ولكن بسبب خلافات مالية مع إدارة النادي.
وفسخت إدارة الجزيرة، تعاقدها معه بالتراضي متمنية له التوفيق في مسيرته الاحترافية والشخصية، حيث اقترحت إدارة الجزيرة على عموري خيار إنهاء التعاقد قبل 7 أيام من نهاية فترة الانتقالات الشتوية، وفقا لصحيفة " البيان "الإماراتية.
واستمرت المفاوضات بين الطرفين خلال تلك الفترة حتى تم التوصل إلى اتفاق أمس الاثنين بفسخ العقد.