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سبب رحيل عموري عن الجزيرة 

Time منذ ساعة
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سبب رحيل عموري عن الجزيرة 

طلال الغامدي (صدى):
أشارت تقارير صحفية، إلى أن عمر عبدالرحمن الشهير بـ" عموري " لم يرحل عن ناديه الجزيرة الإماراتي؛ بسبب كثرة الإصابات التي أبعدته عن المشاركة في المباريات، ولكن بسبب خلافات مالية مع إدارة النادي.

وفسخت إدارة الجزيرة، تعاقدها معه بالتراضي متمنية له التوفيق في مسيرته الاحترافية والشخصية،  حيث اقترحت إدارة الجزيرة على عموري خيار إنهاء التعاقد قبل 7 أيام من نهاية فترة الانتقالات الشتوية، وفقا لصحيفة " البيان "الإماراتية.

واستمرت المفاوضات بين الطرفين خلال تلك الفترة حتى تم التوصل إلى اتفاق أمس الاثنين بفسخ العقد.

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عمر عبدالرحمن
الإمارات
عموري
نادي الجزيرة

أحدث التعليقات

شنكار
هههه يسلم عليك بيتروس ولاتنسى برونو وسمعيني صياحك ماتفوزون الا بحنفوش وصلوي وشلتهم بس بالميدان لايمكن
ابوبدر
الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الاعلى ووالداي وجميع موتى المسلمين. انشهد ان ابومتعب ما قصر وادى اللي عليه وربي يجازيه بالحسنات ويجعل لباسه السندس والاستبرق ووالداي يارب العالمين 🤲💚
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم جميع .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ...
أبوخالد.أبها.
رحمة الله عليك .. ياوالدنا عبدالعزيز أل سعود فقد كنت رحمة من الله لهذه البلاد والعباد .. بك .. وحد الله البلاد .. وبك .. جمع شمل العباد .. وبك .. أمن الناس في الرقاد .. ومن بعدك .. سار أحفادك الكرام سيرة أبطال عظام .. من يعرف الجزيرة العربية قبل مجيء الملك عبدالعزيز أل سعود لايظن أن بالأمكان إصلاح الأحوال لكن الله .. عزوجل .. هيأ لهذا الأمر رجل عظيم ومن بعده رجال كرام .. فحمدا .. وشكرا لمولانا وربنا على التمام .

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