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الجمارك لعملائها: " توكلنا " شرط لدخول المنشآت في الرياض 

Time منذ 33 دقيقة
Views 1361
الجمارك لعملائها: " توكلنا " شرط لدخول المنشآت في الرياض 

الرياض (صدى):
ألزمت الهيئة العامة للجمارك، عملائها بمختلف فئاتهم وزائريها بتفعيل تطبيق “توكلنا” كشرط لدخول منشآتها في مدينة الرياض وجميع منافذها البرية والجوية والبحرية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 22 جمادى الثاني 1442هـ الموافق 4 فبراير 2021م.

 

وأكدت الجمارك، على ضرورة الالتزام بهذا الإجراء وإبراز تطبيق توكلنا قبل الدخول للمنشآت التابعة لها ومنافذها الجمركية وذلك لمعرفة الحالة الصحية.

 

وأشارت إلى أهمية التقيد بالاحترازات الوقائية الموصى بها من وزارة الصحة وذلك بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد وعدم المصافحة.

 

ودعت الجمارك السعودية جميع عملائها إلى عدم الحضور إلى منشآتها ومنافذها إلا للضرورة القصوى والاستفادة من قنوات التواصل الخاصة بها التي يُقدم من خلالها العديد من الخدمات، المتمثل ذلك بالرقم الموحد لمركز خدمة العملاء (1918) وحساب اسأل الجمارك السعودية في تويتر  Asksaudicustoms إضافةً إلى البريد الالكتروني المخصص لخدمة العملاء [email protected] إلى جانب الخدمات الإلكترونية التي تقدمها  الجمارك عبر منصة (فسح)، وموقعها الإلكتروني    www.customs.gov.sa.

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الجمارك
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الاحترازات الوقائية

أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
بجاوبه عن الدعيع تفيد لفئة عانت من مرض الصرع ومرض التبول لايرادي بعد تحقيق الهلال الثلاثيه التاريخيه كأول مادي يجمع بتحقيقها وهذا مسكن لهم من باب الرفق بالحيوان
بدر محمد
ما أدري وش اللي يضحك بالموضوع؟ على العموم كل واحد حر يضحك على كيفه
ابط نمله
الناس مو فاضيه لكم كل يوم تقيمون حفله واختلاط وسرسره وبعدين تقولو المواطن غير ملتزم والاغلاق لن يتضرر منه الا المواطن البسيط واما اهل الحفلات والهشك بشك فالبابا والماما يصرفون عليه
الشرقية
سوال للدعيع هل تفيد خسارة الهلال لكأس السوبر لمن يعاني من نقص في فتمين ( د ) أو نشاط الغدد الدرقية هل تشمل تلك الفوائد هؤلأ المرضى ،،،
حسبنا الله ونعم الوكيل
مادام من يشرف على المشاريع واللي ماسك المشاريع بدولتنا الاجانب العرب انسى تتطور انا ماادري ليش يسمح للاجانب العرب بدخول البلد يعني الصين وكوريا واليابان ارخص وشغلهم بالملل وسرعه ليش مانجيبهم الاجانب العرب اللي عندنا لوفيهم خير نفعوا بلدانهم

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