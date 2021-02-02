الأعداد السابقة للصحيفة

تفاصيل مفاوضات الهلال مع الشباب بشأن شراء المدة المتبقية من عقد الحمدان

Time منذ 24 دقيقة
Views 1541
تفاصيل مفاوضات الهلال مع الشباب بشأن شراء المدة المتبقية من عقد الحمدان

ماجد محمد (صدى):
بدأت إدارة نادي الهلال، التحرك بشكل رسمي، من أجل شراء المدة المتبقية في عقد المهاجم عبد الله الحمدان مع نادي الشباب.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة الهلال أجرت اتصالًا اليوم الثلاثاء، برئيس نادي الشباب، خالد البلطان، لبدء المفاوضات بشأن شراء المدة المتبقية من عقد الحمدان، الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري.

 

وكان الهلال أعلن توقيع عقد احترافي مع عبد الله الحمدان، قادمًا من صفوف الشباب، خلال فترة الانتقالات الشتوية، لمدة 5 مواسم، على أن تبدأ مسيرة اللاعب مع الهلال، بدءًا من الموسم الرياضي المقبل 2021-2022.

Time واتساب
نادي الهلال
نادي الشباب
خالد البلطان
عبد الله الحمدان

أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
بجاوبه عن الدعيع تفيد لفئة عانت من مرض الصرع ومرض التبول لايرادي بعد تحقيق الهلال الثلاثيه التاريخيه كأول مادي يجمع بتحقيقها وهذا مسكن لهم من باب الرفق بالحيوان
بدر محمد
ما أدري وش اللي يضحك بالموضوع؟ على العموم كل واحد حر يضحك على كيفه
ابط نمله
الناس مو فاضيه لكم كل يوم تقيمون حفله واختلاط وسرسره وبعدين تقولو المواطن غير ملتزم والاغلاق لن يتضرر منه الا المواطن البسيط واما اهل الحفلات والهشك بشك فالبابا والماما يصرفون عليه
الشرقية
سوال للدعيع هل تفيد خسارة الهلال لكأس السوبر لمن يعاني من نقص في فتمين ( د ) أو نشاط الغدد الدرقية هل تشمل تلك الفوائد هؤلأ المرضى ،،،
حسبنا الله ونعم الوكيل
مادام من يشرف على المشاريع واللي ماسك المشاريع بدولتنا الاجانب العرب انسى تتطور انا ماادري ليش يسمح للاجانب العرب بدخول البلد يعني الصين وكوريا واليابان ارخص وشغلهم بالملل وسرعه ليش مانجيبهم الاجانب العرب اللي عندنا لوفيهم خير نفعوا بلدانهم

أخر الأخبار

جبال النايلات لوحة ترسمها الطبيعة بحائل
جبال النايلات لوحة ترسمها الطبيعة بحائل
Time منذ 3 دقائق Views 67
إخلاء سبيل الفاشنيستا جمال النجادة
إخلاء سبيل الفاشنيستا جمال النجادة
Time منذ 9 دقائق Views 113
بالفيديو.. المحيميد: ندمت على تسمية روايتي "الحمام لا يطير في بريدة" لهذا السبب
بالفيديو.. المحيميد: ندمت على تسمية روايتي "الحمام لا يطير في بريدة" لهذا السبب
Time منذ 15 دقيقة Views 1283
تفاصيل مفاوضات الهلال مع الشباب بشأن شراء المدة المتبقية من عقد الحمدان
تفاصيل مفاوضات الهلال مع الشباب بشأن شراء المدة المتبقية من عقد الحمدان
Time منذ 24 دقيقة Views 1541
تصرف غريب من فتاة داخل قطار
تصرف غريب من فتاة داخل قطار
Time منذ 27 دقيقة Views 257
نهاية اللقافه
نهاية اللقافه
Time منذ 27 دقيقة Views 215
الحرامي ناوي يهرب وصادوه
الحرامي ناوي يهرب وصادوه
Time منذ 28 دقيقة Views 258
الجمارك لعملائها: " توكلنا " شرط لدخول المنشآت في الرياض 
الجمارك لعملائها: " توكلنا " شرط لدخول المنشآت في الرياض 
Time منذ 33 دقيقة Views 1360
متحدث الصحة: سجلنا أرقاماً مرتفعة من الحالات المصابة بكورونا
متحدث الصحة: سجلنا أرقاماً مرتفعة من الحالات المصابة بكورونا
Time منذ 49 دقيقة Views 1752
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
Time منذ 59 دقيقة Views 1501