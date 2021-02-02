تفاصيل مفاوضات الهلال مع الشباب بشأن شراء المدة المتبقية من عقد الحمدان

ماجد محمد (صدى):
بدأت إدارة نادي الهلال، التحرك بشكل رسمي، من أجل شراء المدة المتبقية في عقد المهاجم عبد الله الحمدان مع نادي الشباب.
وأشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة الهلال أجرت اتصالًا اليوم الثلاثاء، برئيس نادي الشباب، خالد البلطان، لبدء المفاوضات بشأن شراء المدة المتبقية من عقد الحمدان، الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري.
وكان الهلال أعلن توقيع عقد احترافي مع عبد الله الحمدان، قادمًا من صفوف الشباب، خلال فترة الانتقالات الشتوية، لمدة 5 مواسم، على أن تبدأ مسيرة اللاعب مع الهلال، بدءًا من الموسم الرياضي المقبل 2021-2022.