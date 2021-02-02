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حقوق الإنسان: توضح عقوبة استغلال الأطفال من أجل التكسب المالي أو الشهرة

Time منذ ساعتين
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حقوق الإنسان: توضح عقوبة استغلال الأطفال من أجل التكسب المالي أو الشهرة

محمد السعران (صدى):
أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها ترصد بشكلٍ مستمرٍ بعض التجاوزات التي تهدد استقرار حياة الأطفال وتنتهك حقوقهم وذلك من أجل الشهرة أو التكسب المادي، مشددة على أنها تتابع الإجراءات النظامية في ملاحقة كل من ينتهك حقوق الطفل مهما كانت صلته أو قرابته بالطفل.

وأشارت الهيئة إلى أن أنظمة المملكة تجرّم وتعاقب كل من ينتهك حقوق الطفل, داعية إلى أهمية الالتزام بحقوق الطفل التي كفلتها الأنظمة المرعية في المملكة وتعزيز الرقابة لحمايتها من أي انتهاكات قد تتعرض لها سواءً داخل محيط الأسرة أو خارجه، وأن كل التعديات التي تحدث في هذا الإطار يجب أن تواجه بصرامة.

وبينت أن ظاهرة استغلال الأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي والزج بهم في حوارات لا تتناسب مع أعمارهم انتهاك جسيم يهدد حياة الطفل النفسية والسلوكية.

وشدّدت على أهمية التقييد بعدم انتهاك الحق في الخصوصية وأمن المعلومات كأحد الحقوق الأساسية للإنسان، الذي يعني أن لكل شخص حياته الخاصة بما في ذلك الأطفال، الذين تكفل لهم الأنظمة هذا الحق كغيرهم من فئات المجتمع الأخرى، موضحة أنه مع تطور التقنيات الإلكترونية ووسائل الاتصالات وتنامي استخداماتها أضحت المعلومات الشخصية للأفراد والصور متداولة في تلك الوسائط، مما يجعلها عرضة للاعتداء من قبل الآخرين.

وجددت هيئة حقوق الإنسان التأكيد على أن الأنظمة الوطنية تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين كل من يمس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها, حيث لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بالتغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، واستغلالهم, كما كفلت الأنظمة للطفل الحق في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليمه، أو أن يكون ضارًّا بصحته أو بنموه البدني، أو العقلي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.

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حقوق الإنسان
عقوبة
الشهرة
استغلال الأطفال
التكسب المالي

أحدث التعليقات

شنكار
هههه يسلم عليك بيتروس ولاتنسى برونو وسمعيني صياحك ماتفوزون الا بحنفوش وصلوي وشلتهم بس بالميدان لايمكن
ابوبدر
الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الاعلى ووالداي وجميع موتى المسلمين. انشهد ان ابومتعب ما قصر وادى اللي عليه وربي يجازيه بالحسنات ويجعل لباسه السندس والاستبرق ووالداي يارب العالمين 🤲💚
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم جميع .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ...
أبوخالد.أبها.
رحمة الله عليك .. ياوالدنا عبدالعزيز أل سعود فقد كنت رحمة من الله لهذه البلاد والعباد .. بك .. وحد الله البلاد .. وبك .. جمع شمل العباد .. وبك .. أمن الناس في الرقاد .. ومن بعدك .. سار أحفادك الكرام سيرة أبطال عظام .. من يعرف الجزيرة العربية قبل مجيء الملك عبدالعزيز أل سعود لايظن أن بالأمكان إصلاح الأحوال لكن الله .. عزوجل .. هيأ لهذا الأمر رجل عظيم ومن بعده رجال كرام .. فحمدا .. وشكرا لمولانا وربنا على التمام .

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