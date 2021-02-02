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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

Time منذ 59 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

عادل الحربي (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، على المملكة.

 

ومن المتوقع أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة الليل على منطقة تبوك بداية من أجزائها الساحلية، وسماء غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ، لمدينة المنورة، حائل والجوف.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 34 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 21 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي  شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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الأربعاء
المملكة
الطقس
المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
بجاوبه عن الدعيع تفيد لفئة عانت من مرض الصرع ومرض التبول لايرادي بعد تحقيق الهلال الثلاثيه التاريخيه كأول مادي يجمع بتحقيقها وهذا مسكن لهم من باب الرفق بالحيوان
بدر محمد
ما أدري وش اللي يضحك بالموضوع؟ على العموم كل واحد حر يضحك على كيفه
ابط نمله
الناس مو فاضيه لكم كل يوم تقيمون حفله واختلاط وسرسره وبعدين تقولو المواطن غير ملتزم والاغلاق لن يتضرر منه الا المواطن البسيط واما اهل الحفلات والهشك بشك فالبابا والماما يصرفون عليه
الشرقية
سوال للدعيع هل تفيد خسارة الهلال لكأس السوبر لمن يعاني من نقص في فتمين ( د ) أو نشاط الغدد الدرقية هل تشمل تلك الفوائد هؤلأ المرضى ،،،
حسبنا الله ونعم الوكيل
مادام من يشرف على المشاريع واللي ماسك المشاريع بدولتنا الاجانب العرب انسى تتطور انا ماادري ليش يسمح للاجانب العرب بدخول البلد يعني الصين وكوريا واليابان ارخص وشغلهم بالملل وسرعه ليش مانجيبهم الاجانب العرب اللي عندنا لوفيهم خير نفعوا بلدانهم

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