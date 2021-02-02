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متحدث الصحة: سجلنا أرقاماً مرتفعة من الحالات المصابة بكورونا

Time منذ 49 دقيقة
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متحدث الصحة: سجلنا أرقاماً مرتفعة من الحالات المصابة بكورونا

الرياض (صدى):
حذر متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي،  المواطنين، قائلا:" ‏لا تجامل على حساب صحتك، نسجل أرقاماً مرتفعة من الحالات المصابة بفيروس كورونا ".

وأضاف محمد العبدالعالي:" رصدنا مظاهر يجب أن نتعامل معها بجدية، للحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية ".

وأوضح متحدث الصحة:" التزامنا هو طوق النجاة للخروج من هذه الأزمة والوصول إلى الأمان الصحي ".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 310 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

 

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 271 حالة تعافي جديدة ليصل جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 360,110 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6383 حالة

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
بجاوبه عن الدعيع تفيد لفئة عانت من مرض الصرع ومرض التبول لايرادي بعد تحقيق الهلال الثلاثيه التاريخيه كأول مادي يجمع بتحقيقها وهذا مسكن لهم من باب الرفق بالحيوان
بدر محمد
ما أدري وش اللي يضحك بالموضوع؟ على العموم كل واحد حر يضحك على كيفه
ابط نمله
الناس مو فاضيه لكم كل يوم تقيمون حفله واختلاط وسرسره وبعدين تقولو المواطن غير ملتزم والاغلاق لن يتضرر منه الا المواطن البسيط واما اهل الحفلات والهشك بشك فالبابا والماما يصرفون عليه
الشرقية
سوال للدعيع هل تفيد خسارة الهلال لكأس السوبر لمن يعاني من نقص في فتمين ( د ) أو نشاط الغدد الدرقية هل تشمل تلك الفوائد هؤلأ المرضى ،،،
حسبنا الله ونعم الوكيل
مادام من يشرف على المشاريع واللي ماسك المشاريع بدولتنا الاجانب العرب انسى تتطور انا ماادري ليش يسمح للاجانب العرب بدخول البلد يعني الصين وكوريا واليابان ارخص وشغلهم بالملل وسرعه ليش مانجيبهم الاجانب العرب اللي عندنا لوفيهم خير نفعوا بلدانهم

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