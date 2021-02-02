«الصندوق العقاري» يكشف مهلة الاستفادة من التمويل المدعوم

الرياض (صدى):
كشف صندوق التنمية العقارية، اليوم الثلاثاء، عن المهلة التي يمنحها لعملائه للاستفادة من التمويل العقاري المدعوم بعد صدور أسمائهم في قوائم المستفيدين.
وأجاب الصندوق العقاري، على استفسار إحدى المستفيدات عبر الحساب الرسمي على «تويتر» التي قالت: «زوجي طلع اسمه في الصندوق العقاري وكمل سنتين ولا اشترى هل خلاص يسقط اسمه أو فيه إمكانية زيادة كذا شهر لشراء المنزل؟».
وأوضح الصندوق العقاري، أن مهلة المستفيد سنتان من تاريخ صدور الاسم ضمن قوائم المستفيدين، مضيفًا أنه إذا انتهت المهلة يمكن للمستفيد التقديم على أحد منتجات وزارة الإسكان، لافتًا إلى أنه لا يمكن تمديد المهلة المحددة لك.