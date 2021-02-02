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«الصندوق العقاري» يكشف مهلة الاستفادة من التمويل المدعوم

Time منذ 33 دقيقة
Views 1783
«الصندوق العقاري» يكشف مهلة الاستفادة من التمويل المدعوم

الرياض (صدى):
كشف صندوق التنمية العقارية، اليوم الثلاثاء، عن المهلة التي يمنحها لعملائه للاستفادة من التمويل العقاري المدعوم بعد صدور أسمائهم في قوائم المستفيدين.

وأجاب الصندوق العقاري، على استفسار إحدى المستفيدات عبر الحساب الرسمي على «تويتر» التي قالت: «زوجي طلع اسمه في الصندوق العقاري وكمل سنتين ولا اشترى هل خلاص يسقط اسمه أو فيه إمكانية زيادة كذا شهر لشراء المنزل؟».

وأوضح الصندوق العقاري، أن مهلة المستفيد سنتان من تاريخ صدور الاسم ضمن قوائم المستفيدين، مضيفًا أنه إذا انتهت المهلة يمكن للمستفيد التقديم على أحد منتجات وزارة الإسكان، لافتًا إلى أنه لا يمكن تمديد المهلة المحددة لك.

Time واتساب
المملكة
الصندوق العقاري
التمويل المدعوم

أحدث التعليقات

abdul
يا ساتر !
منصور
كويس انه كان سابقاً عرفو لك الرجال والله وجردوك من الرئسه لنه حرام واحد مثلك ما عنده امانه يكون ما سا سك منصب في هذه الدوله
abdul
ماشاء الله ! بس خايف مع رشهم الجراد بالمبيدات يسممون النحل أيضا.
Khalid
يارجال لاتقعد تزعجنا بس مايحتاج اثبات لاعب قذر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفي كل من ينكد علي الناس

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