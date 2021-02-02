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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

Time منذ 13 دقيقة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 29.86 نقطة ليقفل عند مستوى 8618.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 53 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي، وحلواني إخوان، والبحر الأحمر، والمتحدة للتأمين، وصادرات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جازادكو، وملاذ للتأمين، ووقت اللياقة، وإسمنت العربية، وأمانة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 8.43%.

فيما كانت أسهم شركات المصافي، وكيان السعودية، والبحر الأحمر، وأبو معطي، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وأبو معطي، والفخارية، وبحر العرب، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الموازي ( نمو ) اليوم منخفضًا 167.25 نقطة ليقفل عند مستوى 25067.24 نقطة، وبتداولات بلغت 41 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 280 ألف سهم تقاسمتها 860 صفقة.

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سوق الأسهم
التعاملات الفورية
سهم

أحدث التعليقات

abdul
يا ساتر !
منصور
كويس انه كان سابقاً عرفو لك الرجال والله وجردوك من الرئسه لنه حرام واحد مثلك ما عنده امانه يكون ما سا سك منصب في هذه الدوله
abdul
ماشاء الله ! بس خايف مع رشهم الجراد بالمبيدات يسممون النحل أيضا.
Khalid
يارجال لاتقعد تزعجنا بس مايحتاج اثبات لاعب قذر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفي كل من ينكد علي الناس

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