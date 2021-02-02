الأعداد السابقة للصحيفة

القبض على شخص وإحالته للنيابة العامة إثر تحرشه بقاصر وتوثيقه لذلك

Time منذ 48 دقيقة
Views 1645
Comment 2
القبض على شخص وإحالته للنيابة العامة إثر تحرشه بقاصر وتوثيقه لذلك

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء ، من القبض على شخص وإحالته للنيابة العامة إثر تحرشه بقاصر وتوثيقه لذلك.

ومن جانبه، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر شخص يتحدث مع قاصر ويتحرش به بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية، وتوثيقه لذلك بالتصوير ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة .

Time واتساب
الشرطة
قاصر
منطقة مكة المكرمة

أحدث التعليقات

abdul
يا ساتر !
منصور
كويس انه كان سابقاً عرفو لك الرجال والله وجردوك من الرئسه لنه حرام واحد مثلك ما عنده امانه يكون ما سا سك منصب في هذه الدوله
abdul
ماشاء الله ! بس خايف مع رشهم الجراد بالمبيدات يسممون النحل أيضا.
Khalid
يارجال لاتقعد تزعجنا بس مايحتاج اثبات لاعب قذر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفي كل من ينكد علي الناس

أخر الأخبار

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا
Time منذ 13 دقيقة Views 1199
«الصحة»: تسجيل 310 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 310 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 18 دقيقة Views 1685
اكتشاف عصابة باعت لقاحات مزيفة ضد كورونا لعدة دول
اكتشاف عصابة باعت لقاحات مزيفة ضد كورونا لعدة دول
Time منذ 22 دقيقة Views 1479
«الصندوق العقاري» يكشف مهلة الاستفادة من التمويل المدعوم
«الصندوق العقاري» يكشف مهلة الاستفادة من التمويل المدعوم
Time منذ 33 دقيقة Views 1779
التدخين يحول جلد رجل وعينيه للون الأصفر !
التدخين يحول جلد رجل وعينيه للون الأصفر !
Time منذ 38 دقيقة Views 482
«التجارة» توقف مواطن شهرًا عن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة
«التجارة» توقف مواطن شهرًا عن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة
Time منذ 42 دقيقة Views 1468
القبض على شخص وإحالته للنيابة العامة إثر تحرشه بقاصر وتوثيقه لذلك
القبض على شخص وإحالته للنيابة العامة إثر تحرشه بقاصر وتوثيقه لذلك
Time منذ 48 دقيقة Views 1645
خطوات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا
خطوات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا
Time منذ 53 دقيقة Views 1477
ضجة كبيرة بعد الكشف عن علاقة طفلة معنفة بالشاعرة نجاح المساعيد
ضجة كبيرة بعد الكشف عن علاقة طفلة معنفة بالشاعرة نجاح المساعيد
Time منذ ساعة Views 999
الدعيع: خسارة الهلال للسوبر لها فوائد
الدعيع: خسارة الهلال للسوبر لها فوائد
Time منذ ساعة Views 1793