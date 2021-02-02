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أمير نجران يعلّق جميع الفعاليات بالمنطقة

Time منذ ساعة
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أمير نجران يعلّق جميع الفعاليات بالمنطقة

نجران (صدى):
وجه أمير نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بتعليق جميع الفعاليات والمهرجانات في المنطقة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك تشديدًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار في فيروس " كورونا المستجد ".

وشدد أمير نجران على تكثيف الأعمال الميدانية وفرض العقوبات المقررة نظامًا ضد مخالفي الإجراءات المتعلقة بالتجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية.

وتضمن توجيه أمير نجران إلغاء 21 فعالية جرت جدولة إقامتها خلال هذين الأسبوعين، أبرزها المهرجان الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي، ومهرجان سباق الهجن، مهرجان سواعد وطن.

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نجران
أمير نجران
تعليق الفعاليات

أحدث التعليقات

abdul
يا ساتر !
منصور
كويس انه كان سابقاً عرفو لك الرجال والله وجردوك من الرئسه لنه حرام واحد مثلك ما عنده امانه يكون ما سا سك منصب في هذه الدوله
abdul
ماشاء الله ! بس خايف مع رشهم الجراد بالمبيدات يسممون النحل أيضا.
Khalid
يارجال لاتقعد تزعجنا بس مايحتاج اثبات لاعب قذر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفي كل من ينكد علي الناس

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