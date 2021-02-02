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"المرور" توجه نصائح هامة لقائد المركبة قبل الانحراف بها

Time منذ ساعة
Views 1737
"المرور" توجه نصائح هامة لقائد المركبة قبل الانحراف بها

الرياض (صدى):
وجهت الإدارة العامة للمرور اليوم الثلاثاء نصائح هامة لقائدي المركبات قبل الإنحراف بالمركبة .

وأكدت " المرور " أنه ينبغي اتباع هذه التعليمات قبل الإنحراف يميناً أو يساراً أو بالدوران إلى الخلف في الإتجاه المعاكس لخط سيره :

1- التأكد من مكان إجراء ذلك دون أن يُعرض نفسه و غيره للخطر .

2- إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية إجراء الحركة بوقت كافي .

3- أن يقترب في وقت مبكر وبمسافة كافية من حافة الطريق الذي يرغب الإنحراف إليه .

4- ألا ينعطف إلى الاتجاه الذي يرغب الدخول فيه إلا بعد التأكد من خلوه من المركبات والمشاه وأن يتم ذلك ببطء .

Time واتساب
المرور
الإدارة العامة للمرور
الإنحراف

أحدث التعليقات

abdul
يا ساتر !
منصور
كويس انه كان سابقاً عرفو لك الرجال والله وجردوك من الرئسه لنه حرام واحد مثلك ما عنده امانه يكون ما سا سك منصب في هذه الدوله
abdul
ماشاء الله ! بس خايف مع رشهم الجراد بالمبيدات يسممون النحل أيضا.
Khalid
يارجال لاتقعد تزعجنا بس مايحتاج اثبات لاعب قذر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفي كل من ينكد علي الناس

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