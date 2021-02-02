"المرور" توجه نصائح هامة لقائد المركبة قبل الانحراف بها

الرياض (صدى):
وجهت الإدارة العامة للمرور اليوم الثلاثاء نصائح هامة لقائدي المركبات قبل الإنحراف بالمركبة .
وأكدت " المرور " أنه ينبغي اتباع هذه التعليمات قبل الإنحراف يميناً أو يساراً أو بالدوران إلى الخلف في الإتجاه المعاكس لخط سيره :
1- التأكد من مكان إجراء ذلك دون أن يُعرض نفسه و غيره للخطر .
2- إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية إجراء الحركة بوقت كافي .
3- أن يقترب في وقت مبكر وبمسافة كافية من حافة الطريق الذي يرغب الإنحراف إليه .
4- ألا ينعطف إلى الاتجاه الذي يرغب الدخول فيه إلا بعد التأكد من خلوه من المركبات والمشاه وأن يتم ذلك ببطء .