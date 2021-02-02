3 وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي التعاوني

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني (هيئة حكومية)، عن توفر 3 وظائف شاغرة لذوي الخبرة بمدينة الرياض.
وأوضح المجلس، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُصمم سياسات أول: درجة البكالوريوس في تخصص (اقتصادات الصحة، السياسات الصحية) أو ما يعادلها، خبرة 3 سنوات على الأقل، فضلًا عن كبير محللي إدارة الأداء: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها، خبرة 6 سنوات على الأقل.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى: رئيس قسم الاستراتيجية الرقمية: درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الحاسب الآلي) أو ما يعادلها، خبرة 9 سنوات على الأقل، بينما التقديم متاحٌ الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد) من هنـــــــــــا .