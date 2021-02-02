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3 وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي التعاوني

Time منذ ساعة
Views 1545
3 وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي التعاوني

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني (هيئة حكومية)، عن توفر 3 وظائف شاغرة لذوي الخبرة بمدينة الرياض.

وأوضح المجلس، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُصمم سياسات أول: درجة البكالوريوس في تخصص (اقتصادات الصحة، السياسات الصحية) أو ما يعادلها، خبرة 3 سنوات على الأقل، فضلًا عن كبير محللي إدارة الأداء: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها، خبرة 6 سنوات على الأقل.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: رئيس قسم الاستراتيجية الرقمية: درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الحاسب الآلي) أو ما يعادلها، خبرة 9 سنوات على الأقل، بينما التقديم متاحٌ الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد) من هنـــــــــــا .

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وظائف
الرياض
مجلس الضمان الصحي التعاوني

أحدث التعليقات

abdul
يا ساتر !
منصور
كويس انه كان سابقاً عرفو لك الرجال والله وجردوك من الرئسه لنه حرام واحد مثلك ما عنده امانه يكون ما سا سك منصب في هذه الدوله
abdul
ماشاء الله ! بس خايف مع رشهم الجراد بالمبيدات يسممون النحل أيضا.
Khalid
يارجال لاتقعد تزعجنا بس مايحتاج اثبات لاعب قذر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفي كل من ينكد علي الناس

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