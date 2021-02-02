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ضبط أكثر من 9 أطنان من الحطب المحلي المعد للبيع في الرياض

Time منذ 5 دقائق
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ضبط أكثر من 9 أطنان من الحطب المحلي المعد للبيع في الرياض

الرياض (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (17) مخالفاً لنظام البيئة القاضي بمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم (13) مواطناً و(4) مقيمين من الجنسيتين السودانية والباكستانية بحوزتهم أكثر من (9) أطنان من الحطب المحلي المعد للبيع على متن (13) مركبة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد / رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة لجهة الاختصاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأهاب الرائد المالكي، بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن المخالفات البيئية من خلال مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

Time واتساب
الحطب
نظام البيئة
القوات الخاصة للأمن البيئي

أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
هم كلاب عايشين على اشعال الحروب في المنطقة ودعم ايران من قبلهم ساعد على ذلك .... لاكن الله يرد كيدهم في نحورهم وشتت شملهم
واضح*** وصريح***
الغلط على الدبابات،..
واضح*** وصريح***
خووووش شجاعة..
ⓇⒶⓂⒺ
اتوقع انها تعدت ال100 سنه
ابوخالد
لوحدي والبس كمامه في السيارة. بعض الناس يعالجون من كأمة الممانعة

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