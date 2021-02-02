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قطارات مكة للنقل العام تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 21 دقيقة
Views 1391
قطارات مكة للنقل العام تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة قطارات مكة للنقل العام باب التقديم على وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمكة المكرمة ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- أخصائي إدارة التغيير : بكالوريوس في " التنظيم والتطوير الإداري " أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذا صلة .

2- مدير تخطيط ومراقبة العقود : بكالوريوس ويفضل ماجيستير في " الهندسة المدينة ، الهندسية المعمارية ، إدارة المشاريع " ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 10 سنوات ، شهادة مهنية في مجال إدارة المشاريع .

ويمكن التقديم عبر الرابطين التاليين على الترتيب : هنا

هنا

 

 

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وظائف شاغرة
شركة قطارات مكة
شركة قطارات مكة للنقل العام

أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
هم كلاب عايشين على اشعال الحروب في المنطقة ودعم ايران من قبلهم ساعد على ذلك .... لاكن الله يرد كيدهم في نحورهم وشتت شملهم
واضح*** وصريح***
الغلط على الدبابات،..
واضح*** وصريح***
خووووش شجاعة..
ⓇⒶⓂⒺ
اتوقع انها تعدت ال100 سنه
ابوخالد
لوحدي والبس كمامه في السيارة. بعض الناس يعالجون من كأمة الممانعة

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