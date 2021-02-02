قطارات مكة للنقل العام تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة قطارات مكة للنقل العام باب التقديم على وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمكة المكرمة ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- أخصائي إدارة التغيير : بكالوريوس في " التنظيم والتطوير الإداري " أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذا صلة .
2- مدير تخطيط ومراقبة العقود : بكالوريوس ويفضل ماجيستير في " الهندسة المدينة ، الهندسية المعمارية ، إدارة المشاريع " ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 10 سنوات ، شهادة مهنية في مجال إدارة المشاريع .
ويمكن التقديم عبر الرابطين التاليين على الترتيب : هنا
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