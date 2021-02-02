خالد العقيلي ينتقد الإدارة النصراوية بسبب تجاهل سلمان الفرج

طلال الغامدي (صدى):
انتقد لاعب نادي النصر السابق، خالد العقيلي، إدارة النصر ولمشرف العام على الفريق حسين عبدالغني بسبب عدم زيارة نجم سلمان الفرج و السؤال عنه بعد إصابته في مباراة كأس السوب .
وعاتب خالد العقيلي الإدارة النصراوية وحسين عبد الغني قائلاً : كنت أتمنى من إدارة النصر والمشرف العام الكابتن حسين عبدالغني وإدارة المنتخب السعودي زيارة أو الاتصال بكابتن المنتخب السعودي سلمان الفرج والاطمئنان عليه .
وكان سلمان الفرج قد أُصيب في مباراة السوبر وقد يغيب نحو شهرين حتى التعافي ، وذلك بسبب صدمته من لاعب وسط النصر بيتروس ماتيوس .