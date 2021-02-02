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خالد العقيلي ينتقد الإدارة النصراوية بسبب تجاهل سلمان الفرج

Time منذ 50 دقيقة
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خالد العقيلي ينتقد الإدارة النصراوية بسبب تجاهل سلمان الفرج

طلال الغامدي (صدى):
انتقد لاعب نادي النصر السابق، خالد العقيلي، إدارة النصر ولمشرف العام على الفريق حسين عبدالغني بسبب عدم زيارة نجم سلمان الفرج و السؤال عنه بعد إصابته في مباراة كأس السوب .

وعاتب خالد العقيلي الإدارة النصراوية وحسين عبد الغني قائلاً : كنت أتمنى من إدارة النصر والمشرف العام الكابتن حسين عبدالغني وإدارة المنتخب السعودي زيارة أو الاتصال بكابتن المنتخب السعودي سلمان الفرج والاطمئنان عليه .

وكان سلمان الفرج قد أُصيب في مباراة السوبر وقد يغيب نحو شهرين حتى التعافي ، وذلك بسبب صدمته من لاعب وسط النصر بيتروس ماتيوس .

 

Time واتساب
سلمان الفرج
حسين عبد الغني
كأس السوبر
خالد العقيلي

أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
هم كلاب عايشين على اشعال الحروب في المنطقة ودعم ايران من قبلهم ساعد على ذلك .... لاكن الله يرد كيدهم في نحورهم وشتت شملهم
واضح*** وصريح***
الغلط على الدبابات،..
واضح*** وصريح***
خووووش شجاعة..
ⓇⒶⓂⒺ
اتوقع انها تعدت ال100 سنه
ابوخالد
لوحدي والبس كمامه في السيارة. بعض الناس يعالجون من كأمة الممانعة

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