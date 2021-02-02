بالفيديو.. ناشطة حقوقية تروي وقائع سرقة الحوثيين لأعضاء الأطفال والانتهاكات الجنسية

فهمي محمد (صدى):
روت الناشطة الحقوقية سميرة الحوري، كيف تقوم مليشيات الحوثي الإيرانية بسرقة أعضاء أبناء اليمن، فضلًا عن ما رصدته حول الانتهاكات الجنسية للأطفال في الجبهات.
وقالت سميرة الحوري، خلال مشاركتها مع قناة "الرسالة"، أن أحد الشباب قال أنهم كانوا في أحد الجبهات برفقة المليشيات وتم إصابة شقيقه إصابة طفيفة وتم نقله إلى المستشفى ليفاجأ بقولهم له أنه ميت ليكتشف أنه تمت سرقة أعضائه.
وفي السياق نفسه، أوضحت الناشطة الحقوقية أنها رصدت عدة وقائع لأطفال في سن الثالثة عشرة من عمرهم تم سحبهم من مدارسهم وإرسالهم إلى الجبهات في صفوف مليشيات الحوثي الإيرانية ويتم إعطاءهم دورات تدريبية لحمل السلاح، كما يقعوا فريسة للشواذ هناك ويتم استغلالهم جنسيًا، كما أن هناك تقارير من مليشيات الحوثي نفسها بذلك.