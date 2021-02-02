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بالفيديو.. ناشطة حقوقية تروي وقائع سرقة الحوثيين لأعضاء الأطفال والانتهاكات الجنسية

Time منذ 35 دقيقة
Views 1527
بالفيديو.. ناشطة حقوقية تروي وقائع سرقة الحوثيين لأعضاء الأطفال والانتهاكات الجنسية

فهمي محمد (صدى):
‏روت الناشطة الحقوقية سميرة الحوري، كيف تقوم مليشيات الحوثي الإيرانية بسرقة أعضاء أبناء اليمن، فضلًا عن ما رصدته حول الانتهاكات الجنسية للأطفال في الجبهات.

وقالت سميرة الحوري، خلال مشاركتها مع قناة "الرسالة"، أن أحد الشباب قال أنهم كانوا في أحد الجبهات برفقة المليشيات وتم إصابة شقيقه إصابة طفيفة وتم نقله إلى المستشفى ليفاجأ بقولهم له أنه ميت ليكتشف أنه تمت سرقة أعضائه.

وفي السياق نفسه، أوضحت الناشطة الحقوقية أنها رصدت عدة وقائع لأطفال في سن الثالثة عشرة من عمرهم تم سحبهم من مدارسهم وإرسالهم إلى الجبهات في صفوف مليشيات الحوثي الإيرانية ويتم إعطاءهم دورات تدريبية لحمل السلاح، كما يقعوا فريسة للشواذ هناك ويتم استغلالهم جنسيًا، كما أن هناك تقارير من مليشيات الحوثي نفسها بذلك.

 

Time واتساب
الأطفال
الحوثيين
سرقة الأعضاء
الانتهاكات الجنسية

أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
هم كلاب عايشين على اشعال الحروب في المنطقة ودعم ايران من قبلهم ساعد على ذلك .... لاكن الله يرد كيدهم في نحورهم وشتت شملهم
واضح*** وصريح***
الغلط على الدبابات،..
واضح*** وصريح***
خووووش شجاعة..
ⓇⒶⓂⒺ
اتوقع انها تعدت ال100 سنه
ابوخالد
لوحدي والبس كمامه في السيارة. بعض الناس يعالجون من كأمة الممانعة

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