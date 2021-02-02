مايكون يقترب من الانضمام لصفوف العين الإماراتي

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، لاعب النصر السابق، على رادار نادي العين الإماراتي، من أجل التعاقد مع المدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وطالبت جماهير العين، بالتعاقد مع مايكون، من أجل تدعيم خطوط الدفاع العيناوية، خاصة بعد أنباء تعثر صفقة البرازيل ميكائيل أوليفيرا، جناح نادي فلامنجو، بسبب المغالاة المالية من إدارة النادي البرازيلي.
وحصل مايكون، على أولوية الرغبة في التعاقد في صفوف العين، على الأقل حتى نهاية الموسم الجاري، إلا أن هذا الإجراء يحتاج إلى قرار النادي باستبعاد أحد اللاعبين الأجانب الحاليين من قائمة الفريق، ليصبح ويلسون إدواردو الذي فشل في تقديم أية إضافة منذ التعاقد معه في يوليو الماضي.