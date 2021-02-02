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مايكون يقترب من الانضمام لصفوف العين الإماراتي

Time منذ 18 دقيقة
Views 1493
مايكون يقترب من الانضمام لصفوف العين الإماراتي

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، لاعب النصر السابق، على رادار نادي العين الإماراتي، من أجل التعاقد مع المدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وطالبت جماهير العين، بالتعاقد مع مايكون، من أجل تدعيم خطوط الدفاع العيناوية، خاصة بعد أنباء تعثر صفقة البرازيل ميكائيل أوليفيرا، جناح نادي فلامنجو، بسبب المغالاة المالية من إدارة النادي البرازيلي.

وحصل مايكون، على أولوية الرغبة في التعاقد في صفوف العين، على الأقل حتى نهاية الموسم الجاري، إلا أن هذا الإجراء يحتاج إلى قرار النادي باستبعاد أحد اللاعبين الأجانب الحاليين من قائمة الفريق، ليصبح ويلسون إدواردو الذي فشل في تقديم أية إضافة منذ التعاقد معه في يوليو الماضي.

 

 

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النصر
العين
دوري أبطال آسيا
مايكون

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اضربوا اعناق السحرة والمشعوذين .. اخزاهم الله وخيب آمالهم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
...................... الفوحجه ..^^
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. هذي اللي يسمونها الوحجه ... اللهم لا شماته ..
رااايق
هههههههههههه حسناً***
ابو محمد 😎 ✍️
احمد ربك على السلامه .. واترك الملاغه ..

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