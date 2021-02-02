الأعداد السابقة للصحيفة

30 وظيفة شاغرة يوفرها مركز غرفة الشرقية

Time منذ 43 دقيقة
Views 1509
30 وظيفة شاغرة يوفرها مركز غرفة الشرقية

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مركز غرفة الشرقية للتوظيف، اليوم الثلاثاء، عن طرح (30) وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فما فوق للعمل بقطاع البنوك في كلاً من: الرياض، الدمام - مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي تمويل تأجيري (15 وظيفة - الدمام): المؤهلات والخبرات: شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، يشترط خبرة في مجال مبيعات السيارات، اللباقة وحسن المظهر، إجادة الحاسب الآلي.

وتتمثل المــــزايا: ايام العمل من الاحد الى الخميس 8 ساعات صباحيه / الجمعه والسبت إجازة، الراتب يبدأ من 6,000 بالإضافة إلى عمولات شهرية، تأمين طبي للموظف، تسجيل في التأمينات الاجتماعية، إجازة سنويه شهر مدفوعة الراتب.

وأشارت إلى وجود وظيفة أخصائي خدمة عملاء هاتفية (15 وظيفة - الرياض): المؤهلات والخبرات: شهادة الثانويه العامه كحد أدنى، يشترط خبره في مجال مبيعات السيارات، اللباقه وحسن المظهر، إجادة الحاسب الآلي، بينما المــــزايا: ايام العمل من الأحد إلى الخميس 8 ساعات صباحية / الجمعة والسبت إجازة، الراتب يبداء من 6,000 بالاضافه الى عمولات شهريه.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تأمين طبي للموظف، تسجيل في التأمينات الاجتماعية، إجازة سنويه شهر مدفوعة الراتب، فيما للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم:

1- أخصائي تمويل تأجيري من هنـــــــا .

2- أخصائي خدمة عملاء هاتفية من هنـــــــا .

 

 

Time واتساب
وظائف
مركز غرفة الشرقية

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اضربوا اعناق السحرة والمشعوذين .. اخزاهم الله وخيب آمالهم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
...................... الفوحجه ..^^
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. هذي اللي يسمونها الوحجه ... اللهم لا شماته ..
رااايق
هههههههههههه حسناً***
ابو محمد 😎 ✍️
احمد ربك على السلامه .. واترك الملاغه ..

أخر الأخبار

بالصور.. اندلاع حريق ضخم في مستودع على طريق الخرج
بالصور.. اندلاع حريق ضخم في مستودع على طريق الخرج
Time منذ 8 دقائق Views 1240
لقطات نادرة تجمع الملك فيصل والملك خالد
لقطات نادرة تجمع الملك فيصل والملك خالد
Time منذ 13 دقيقة Views 1341
مايكون يقترب من الانضمام لصفوف العين الإماراتي
مايكون يقترب من الانضمام لصفوف العين الإماراتي
Time منذ 18 دقيقة Views 1482
أسباب الشعور بالسقوط من مكان إلى آخر أثناء النوم
أسباب الشعور بالسقوط من مكان إلى آخر أثناء النوم
Time منذ 23 دقيقة Views 1387
بالفيديو.. أشخاص يثيرون الجدل بالسير كالبطاريق بعد إجراء المسحة الشرجية
بالفيديو.. أشخاص يثيرون الجدل بالسير كالبطاريق بعد إجراء المسحة الشرجية
Time منذ 28 دقيقة Views 572
بالصور.. كواليس عجيبة في واقعة العروس المسحورة: مرة أشوفه قرد ومرة أشوفه عفريت !
بالصور.. كواليس عجيبة في واقعة العروس المسحورة: مرة أشوفه قرد ومرة أشوفه عفريت !
Time منذ 33 دقيقة Views 530
وزارة الطاقة تُعلن جاهزية العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة
وزارة الطاقة تُعلن جاهزية العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة
Time منذ 38 دقيقة Views 1697
30 وظيفة شاغرة يوفرها مركز غرفة الشرقية
30 وظيفة شاغرة يوفرها مركز غرفة الشرقية
Time منذ 43 دقيقة Views 1509
"الأحوال المدنية" تحدد شرط ضروري لتغيير اسم الطفل
"الأحوال المدنية" تحدد شرط ضروري لتغيير اسم الطفل
Time منذ 48 دقيقة Views 1819
انسحاب حاملة الطائرات "نيميتز" من الشرق الأوسط بأمر البنتاجون
انسحاب حاملة الطائرات "نيميتز" من الشرق الأوسط بأمر البنتاجون
Time منذ 53 دقيقة Views 1924