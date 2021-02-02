30 وظيفة شاغرة يوفرها مركز غرفة الشرقية

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مركز غرفة الشرقية للتوظيف، اليوم الثلاثاء، عن طرح (30) وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فما فوق للعمل بقطاع البنوك في كلاً من: الرياض، الدمام - مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي تمويل تأجيري (15 وظيفة - الدمام): المؤهلات والخبرات: شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، يشترط خبرة في مجال مبيعات السيارات، اللباقة وحسن المظهر، إجادة الحاسب الآلي.
وتتمثل المــــزايا: ايام العمل من الاحد الى الخميس 8 ساعات صباحيه / الجمعه والسبت إجازة، الراتب يبدأ من 6,000 بالإضافة إلى عمولات شهرية، تأمين طبي للموظف، تسجيل في التأمينات الاجتماعية، إجازة سنويه شهر مدفوعة الراتب.
وأشارت إلى وجود وظيفة أخصائي خدمة عملاء هاتفية (15 وظيفة - الرياض): المؤهلات والخبرات: شهادة الثانويه العامه كحد أدنى، يشترط خبره في مجال مبيعات السيارات، اللباقه وحسن المظهر، إجادة الحاسب الآلي، بينما المــــزايا: ايام العمل من الأحد إلى الخميس 8 ساعات صباحية / الجمعة والسبت إجازة، الراتب يبداء من 6,000 بالاضافه الى عمولات شهريه.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى تأمين طبي للموظف، تسجيل في التأمينات الاجتماعية، إجازة سنويه شهر مدفوعة الراتب، فيما للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم:
1- أخصائي تمويل تأجيري من هنـــــــا .
2- أخصائي خدمة عملاء هاتفية من هنـــــــا .