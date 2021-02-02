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شؤون الحرمين تطلق برنامجاً يتعلق بمناسك العمرة عبر تقنية " الباركود "

Time منذ ساعة
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شؤون الحرمين تطلق برنامجاً يتعلق بمناسك العمرة عبر تقنية " الباركود "

الرياض (صدى):
طلقت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية برنامجاً للإجابة عن أسئلة المعتمرين المتعلقة بمناسك العمرة وذلك عبر تقنية (الباركود).

ويأتي ذلك لتمكين الزائر والمعتمر من الإجابة عن استفساراتهم، وذلك لأكثر من أربعين مسألة شرعية بنظام إلكتروني مبسط، وتحقيقاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في المسجد الحرام وساحاته.

وقال مدير إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي عبداللطيف آل حسين إن البرنامج يتضمَّنَ مجموعة أدعية مختارة من الكتاب والسنة النبوية، بالإضافة إلى ما يحظر ويكره عند أداء شعيرة العمرة، وعدداً من النصائح لاتباع الإجراءات الاحترازية وذلك لسلامة مرتادي البيت.

كما تأتي هذه الخدمة بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة مستمرة من فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية، الشيخ سلمان بن صالح المقوشي، وذلك لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين على أكمل وجه، وتعزيز رسالة الحرمين الشريفين وتكثيف الإجراءات الوقائية لخدمة ضيوف الرحمن.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اضربوا اعناق السحرة والمشعوذين .. اخزاهم الله وخيب آمالهم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
...................... الفوحجه ..^^
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. هذي اللي يسمونها الوحجه ... اللهم لا شماته ..
رااايق
هههههههههههه حسناً***
ابو محمد 😎 ✍️
احمد ربك على السلامه .. واترك الملاغه ..

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