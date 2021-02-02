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"الأمن العام" يضبط 37 مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع

Time منذ 44 دقيقة
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"الأمن العام" يضبط 37 مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع

الرياض (صدى):
ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان والشرقية، والباحة)، (37) مخالفا لنظام البيئة، منهم (27) مواطناً و(10) مقيمين من الجنسيات اليمنية، والسورية، والسودانية، والهندية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعد للبيع، على متن (37) مركبة، في مخالفة لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الأمن العام، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

Time واتساب
الأمن العام
الحطب المحلي
نظام البيئة

أحدث التعليقات

صالح محمد
الاثنين عادل التويجري و فهدالروقي علشان يتربو ويعرفون الروقي كحيلان. دخلة السجن شكلة ماتأدب.......
ابو منى
كذاب يافاشل.
ابو منى
والله يابيتروس ماسوى ربع ما فعلة الجزار رادوي خلو عنكم الهياط يابنو زعيق.
عبدالمجيد الجهني
الملاحظ خلال أسبوعين هجوم بعض الكتاب وتصيد الأخطاء فاللهم احفظ هذه البلاد وولاة أمرها وعلمائها
ابو منى
افشل رئيس اتحاد يدار ما يدير محابي للزعيق لازم والا سوف يتم طردة.

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